Tartu plaanib osaleda maakonna ühistranspordikeskuse asutamisel

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul oli ühe variandina arutusel ka võimalus, et Tartu ühineks Jõgeval juba tegutseva ühistranspordikeskusega. Tartumaa omavalitsused soovisid siiski ise ühistranspordi korraldamisel kaasa rääkida. Tartu viib ühinemise küsimuse otsustamiseks volikogu ette.

Klaas märkis, et linn soovib kaasa rääkida maakonna bussiliikluse korraldamisel, et mugavamalt ja paindlikumalt siduda lähivaldu linna transpordiga, kuid ei soovi ära anda linna bussiliikluse korraldamist. Selle eest jääb linn ka edaspidi ise vastutama.

Oma osa on sellelgi, et Tähtvere ja Luunja valla liitumisel Tartuga jääks nende bussiliiklus ikkagi maakonnaliinide osaks vähemalt kehtiva lepingu lõpuni. Teadupärast doteerib maakonnaliine riik, linn oma bussiliiklusele riigilt tuge ei saa.

Mai keskel peetud Tartumaa omavalitsuste päeval tehti ettepanek omavalitsustele moodustada ühistranspordikeskus koostöös Tartu maavalitsusega.

Tartu maavanem Reno Laidre märkis, et kasutajatele ühistranspordikeskuse loomisest kohe midagi ei muutu, sest bussiliikluse lepingud kehtivad aastani 2022 ja laevaliikluse lepingud tuleva aasta navigatsioonihooaja lõpuni.

Laidre ütles, et maavalitsus ootab omavalitsuste seisukohta augustis. Praeguse kava järgi hakkaks ühistranspordikeskuses tööle kaks inimest, kes hakkavad tegelema sõiduplaanide, liinivõrgu ja lepingutega. Järelevalve ülesanded võtaks uuel aastal üle maanteeamet.

Kuivõrd Tartu on suuremale piirkonna kui Tartumaa tõmbekeskus, võiks sujuvama ühistranspordikorralduse tarvis Urmas Klaasi sõnul olla terve Lõuna-Eesti peale üks ühistranspordikeskus. Laidre juhtis tähelepanu, et tegelikult on juba praegu maakonnaliine, mis ületavad maakonna piiri.

Ühistranspordiseaduse kohaselt on piirkondlik ühistranspordikeskus omavalitsusüksuste ja riigi asutatud äri- või mittetulundusühing, kus riigil ja omavalitsusüksustel on enamusotsustusõigus.