Video: fototudeng korraldas lõputöö jaoks tuleetenduse

«Tegin enda lõputööks tuletantsu etenduse ja sellele visuaalid piltide ning video näol,» selgitas Palm ise. Hilisel ajal seetõttu, et hämaruses on tuleetendus nauditavam ning nõudlikud valgusolud lisavad fotodesse ja videosse müstilisust, mis oligi taotluslik. Pärast etendust liiguti edasi kõrgemasse kunstikooli, kus leidis aset töö kaitsmine. Praegu ei ole veel tööle antud hinne teada.

Palm kinnitas, et fotograafia on teda pikalt paelunud. Seda ala on ta omal käel õppinud ja arendanud ning seetõttu asus ta seda ala ka õppima. Umbes neli aastat on ta aga tegelenud ka tuletantsuga ning lõputööks otsustaski ta kaks oma tegevusala ühendada.

Oma tulevikkugi näeb ta fotograafias. Palmi paeluvad lisaks müstikale portreed ning valgusega tehtavad eriefektid.