Tartu on täna täis vihjeid, mille järgi linnas orienteeruda

Vihjeorienteerumise start ja finiš on Tartu loodusmaja fuajees avatud kell 14-19. See tähendab, et pole üht kellaaega, mil antakse stardipauk, vaid igaüks läheb rajale endale sobival ajal. Peaasi, et kella 19ks loodusmajja tagasi jõuaks.

Tartu loodusmaja projektijuht Eeva Kirsipuu-Vadi sõnas, et lühem rada jääb Taru kesklinna ümbrusesse ja selle läbimiseks kulub jalgsi umbes tund aega. Pikema raja läbijatel tuleb leida ka kesklinnast kaugemal olevaid punkte. «Selle raja puhul soovitaksin jalgrattad appi võtta,» rääkis Kirsipuu-Vadi.

Kui juhtub, et keegi jääb vihje ära arvamisega hätta, saab helistada loodusmajja ja küsida nõu, kuidas leida üles järgmine punkt. Igas kontrollpunktis saab lugeda ka soovitusi selle kohta, kuidas alanud grillihooajal endast võimalikult väike ökoloogiline jalajälg maha jätta. Ka vihjeorienteerumise auhinnad on valitud sellised, mis aitavad suvel keskkonnasäästlikult tegutseda.

Eeva Kirsipuu-Vadi sõnul tulevad sel suvel ka Tartu, Viljandi ja Pärnu piknikualadele infotahvlid, kust leiab soovitusi oma suveürituste keskkonnasõbralikuks korraldamiseks. Kuna lisaks loodusmajale ja Eesti rohelisele liikumisele korraldab teavituskampaaniat ka Läti keskkonnaorganisatsioon Homo Ecos, tulevad samalaadsed tahvlid ka Riiga ning veel mõnesse Läti väikelinna.