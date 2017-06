Linnalapsi ootavad spordisaalid, muuseumid ja kalaveed

Lahenduseks võivad olla linnalaagrid, mida iga aastaga korraldatakse üha enam. Nende põhimõte on lihtne: laps suundub hommikul tegevuspaika, saab seal koos teistega lustida, vahepeal antakse süüa ka ning õhtul saabub väsinud, aga õnnelik marakratt koju tagasi.

Päris laagrielu

Suurem osa sellistest laagritest toimuvad enne jaanipäeva, kuid üht-teist huvitavat jagub ka juulisse ja augustisse. Saab sportida, meisterdada ja looduses viibida. Oma laagrid on nii väikestele leiutajatele kui ka noortele tantsulõvidele.

Laagritesse on tarvilik enne registreeruda, ning paljud rühmad on juba ka täis, kuid alati tasub korraldajatele helistada ja üle pärida. Näiteks järgmisel teisipäeval algavasse Tartu loodusmaja kalapüügilaagrisse oli eilse seisuga veel viis vaba kohta.

Pangodi järve ääres toimuv kolmepäevane kalapüügilaager erineb teistest laagritest selle poolest, et elatakse tõepoolest laagrielu ehk vahepeal kodus ei käida. Ööbitakse Unipiha koolimajas ning sestap tuleb vajalikud magamisasjad endal kaasa võtta.

Laagri korraldaja Maris Mägi rääkis, et varem on käidud kalapüügilaagrites näiteks Saadjärve ja Peipsi järve ääres ning tühja konksuga pole keegi jäänud. Oodatud on nii edasijõudnud kui ka päris algajad kalastajad ning isikliku varustuse puudumine pole probleem, kõik vajalik on koha peal olemas. Mägi rõhutas, et kindlasti on oodatud ka tüdrukud.

Põnev rongisõit

Nagu kalapüük, võib «poistekana» tunduda ka juuli lõpus ja augusti alguses toimuv lodjakoja viikingilaager, kuid laagrit korraldav Karoliina Juurik kinnitas, et põnev on tüdrukutelgi. Räägitakse viikingitest, proovitakse selga viikingiriideid, sõidetakse viikingilaevaga ja tehakse sepatööd. Saab proovida vibulaskmist ja mõõgavõitlust, seejuures lubab Juurik, et kõik lapsed naasevad koju ühes tükis, sest mõõgad on puust.

Taluelust huvituvaid linnalapsi oodatakse talupäevade loovuslaagrisse, mida korraldab Tosca huvikool. Kolme päeva jooksul külastatakse kolme talu: Nopri talu Võrumaal ning Lesta talli ja Kaspri talu Tartumaal.

Viimati nimetatud paika minnakse rongiga ning juba rongisõit ise on huvikooli juhataja Merileid Varepi sõnul lastele alati väga põnev. Lisaks talueluga tutvumisele tehakse igal pool rohkesti käelist tegevust, Kaspri talus näiteks vilditakse seepi.