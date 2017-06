Volikogu lubab Kitsale tänavale kuuekorruselist maja kavandada

Hoonesse on plaanitud korterid, kaubandus ja toitlustus.

Taotluse planeeringu tegemiseks esitas Mart Avarmaa firma OÜ Marteburg. Taotleja soovib suurendada kehtivat ehitusõigust kuni kuuekorruselise korterelamu-ärihoone ja maa-aluse parkimiskorruse ehitamiseks.

Planeeritava krundi pindala on 937 ruutmeetrit, sellel on üks kolmekorruseline ärihoone. Kakskümmend aastat vana planeeringuga on ette nähtud olemasoleva hoone säilitamine ja antud kuni kolmekorruselise uue hoone püstitamise õigus.

Uue hoone maht, nagu Salto AB eskiisprojektilt nähtub, on Kitsa tänava ääres kolm korrus, krundi sisemuses kuus korrus.

Volikogus tekitas küsimusi, kuidas pääseb uue hooneni autoga.

„Kitsas tänav, nagu nimigi ütleb, on kitas,“ nentis abilinnapea Jarno Laur. „Juurdepääsu mujalt ei ole. Samas Kitsas tänav peab säilitama jalakäigutänava iseloomu. See ongi üks keerulisemaid küsimusi.“