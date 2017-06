Temposõidusarja Kavastu etapi võitis Norman Vahtra

Alternatiiviks oli ka lühem, 17,5 km pikkune võistlusmaa, mida põhiarvestuse raames sõitsid vanuseklassid kuni juunioriteni. Vabaklassi arvestuses sõitjad said ise valida, millist distantsi sõita.

Ilmaga järjekordselt vedas, enamuse ajast paistis päike ning ka soojakraade oli meeldivalt palju, sõnas korraldaja Lauri Peil. Esimesi startijaid kimbutas küll tuul, kuid see vaibus viimaste startide ajaks, mis võis olla ka lõpus sõidetud kiiremate aegade põhjuseks. Oli see nüüd tingitud järjekordsest ilusast ilmast või temposõidu populaarsuse kasvust, kuid kokku käis eile rajal 95 võistlejat, mis on ka Transtar temposarja uueks osalusrekordiks, kinnitas Peil.

Noorte kiireimaks osutus M16 vanuseklassis võistlev Oliver-Harris Hütt (Vooremaa Centrum/Rattabaas) ajaga 27:12 (keskmine kiirus 38.6 km/h), talle järgnesid sama vanuseklassi poisid Joonas Kurits (Rein Taaramäe rattaklubi) ja Raiko Saar (Vooremaa Centrum/Rattabaas), kaotust vastavalt 36 ja 73 sekundit. M14 vanuseklassis võtsid kaksikvõidu Aaron Aus ja Martin Anier (mõlemad Rein Taaramäe rattaklubist) aegadega 29:53 ja 30:51 (võitja keskmine kiirus 35.1 km/h). Neile järgnes Kevin Kütt (TÜ ASK) ajaga 33:31. Tütarlapsi oli sedakorda võistlustules viis. NJ arvestuses oli ajaga 32:22 (keskmine kiirus 32.4 km/h) kiireim Carolin Tiido (TÜ ASK), edestades Kersti Johanna Ojasilda enam kui nelja minutiga. Piret Pung (Vooremaa Centrum/Rattabaas) võttis N16 vanuseklassi esikoha ajaga 32:32 (keskmine kiirus 32.3 km/h), N14 parim oli Batrisia Jullinen (Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi) ajaga 34:51.

MJ arvestuses oli väga tihe rebimine, kus terve esikolmik mahtus kõigest kuue sekundi sisse. Esikoha sai Karl Mihkel Vent (TÜ ASK) ajaga 25:54 (keskmine kiirus 40.5 km/h), kolme sekundi kaugusele jäi Randar Saar (Vooremaa Centrum/Rattabaas) ning omakorda kolme sekundi kaugusele Richard Koll (Vooremaa Centrum/Rattabaas).

Üldarvestuses panid seljad vastamisi Prantsusmaalt kodumaale tagasi saabunud Eesti U23 koondise liikmed Norman Vahtra (Rein Taaramäe rattaklubi) ja Peeter Pung (Vooremaa Centrum/Rattabaas). Oli see nüüd tingitud muutuvatest ilmastikuoludest või jõudude vahekorrast, aga sedakorda jäi peale hiljem, vaiksema tuulega startinud Norman Vahtra. Tema võiduajaks oli 56:35 (keskmine kiirus 44.2 km/h). Pung kaotas talle 56 sekundit ning kolmanda koha sai Raimo Kivioja (RR Siplased/Sportlab) ajaga 58:12. Esikuuiku lõpetasid Madis Sildvee (RR Siplased/Sportlab), värskelt Itaaliast saabunud kõrvatohter Priit Kasenõmm ning Lauri Peil (Rein Taaramäe rattaklubi). Esimestes vaheajapunktides head minekut näidanud Kaupo Kattai ja Taavi Kannimäe jäid kahjuks rehvipurunemise tõttu raja äärde.

Naistest võttis poodiumil esikoha sisse oma päris esimese tempostardi teinud Mari-Liis Mõttus (Haanja rattaklubi) ajaga 1:07:24 (keskmine kiirus 37.1 km/h). Teise koha sai Anette Zucker (TriSmile) ajaga 01:11:40 ning kolmas oli Maria Jänese ajaga 1:12:52.

Vabaklassi pikal distantsil olid kolm kiireimat meest Riho Alaru (Peloton), Feeliks Teder) ning Tarmo Jullinen (Järva-Jaani suusa- ja rattaklubi). Ajad vastavalt 1:05:09 (võitja keskmine kiirus 38.4 km/h), 1.06:32 ning 1:08:01. Naisi startis pikal distantsil vaid üks ning seega kuulus esikoht Merike Randojale (Tervisesport) ajaga 1:16:54 (keskmine kiirus 32.5 km/h).

Vabaklassi lühikesel distantsil olid kiireimateks meesteks taaskord Jörgen Matt (Peloton), Georg Sarap (VIKO) ning Kaspar Lind, ajad vastavalt 26:50 (keskmine kiirus 39.1 km/h), 27:08 ning 27:57. Naisi oli stardis kaks. Võitis Katrin Rihma ajaga 32:23 (keskmine kiirus 32.4 km/h), teine oli vaid üheksa sekundi kaugusele jäänud Anneli Lind.

Kõik tulemused on kättesaadavad aadressil http://temposari.ee/tulemused/2017. Järgmine karikasarja etapp tuleb 19. juulil Kärknas, kus distantsideks on 22 ja 11 km.