Nädalalõpul suletakse Aardla ristmik

Tartu linnavalitsuse teatel suletakse ristmik 10. juuni hommikul kell 7 ja piirang jääb kehtima 11. juuni õhtuni. Kaevega ületatakse Võru tänav. Foorid on lülitatud vilkuvale režiimile ja ristmik on reguleerimata. On suur ummikuoht ja võimalusel soovitab linna liikluskorraldusteenistus Võru-Aardla ristmikku üldse mitte kasutada.

Raudtee poolt tulev liiklus ei saa sooritada vasakpööret Võru tänavale. Enne Võru tänavale jõudmist on teekitsenemine. Teistes suundades liikumine on võimalik.

Ropka ringi poolt tuleval liiklusel on võimalik sõita ainult vasakule: Jalaka või Võru tänavale. Enne Võru tänavale jõudmist on liiklus suunatud ka vastasvööndisse ja on tugev sõiduradade kitsenemine. Linna poolt lähenedes mööda Võru tänavat ristmiku ületama ei pääse. Liiklus suunatud Kabeli, Teguri, Rahu tänavale.

Ülenurme poolt mööda Võru tänavat lähenedes ei ole võimalik sõita otse linna suunas ja vasakule Aardla tänavasse. Paremale Aardla tänavasse võimalik, kuid arvestada tuleb tugeva teekitsenemise ja ummikuohuga.

Aardla tänaval asuvad ettevõtted pääsevad oma töökohtade juurde lähenedes raudtee poolt ja võivad sõita vastasvööndisse, sest see on liikluseks suletud.

Buss nr 4 kasutab väikest ümbersõitu Rahu tänava kaudu. Ühtegi peatust vahele ei jää.

Buss nr 2 ja 6 kasutavad ümbersõitu Aardla - Võru (vasakule) - Kirsi - Ülenurme (paremale) - Aardla. Autokeskuse bussipeatus on nihutatud Võru tänava otsa.