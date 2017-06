Reformierakonna meerikandidaadi valik Tartus oli ootuspärane

Linnapea Urmas Klaas tänas erakonnakaaslasi usalduse ja toetuse eest. «Tartlased on linna elukeskkonnaga rahul, kuid meie ambitsioon on suurem, sest teha on veel väga palju selleks, et Tartu kuuluks Põhjamaade parima elukeskkonnaga linnade hulka,» ütles Klaas. Samuti esitleti erakonna põhilubadusi Tartu arenguks sügisel toimuvatel kohalikel valimistel ja Klaas kinnitas, et Reformierakonnal on ka head inimesed nende plaanide elluviimiseks.

Ühe põhilubadusena soovib Reformierakond Tartu südalinna ehitada uue nüüdisaegse kultuurikeskuse. Klaasi selgituse järgi võimaldab see tuua Tartusse rahvusvahelisi näitusi, samuti oleks seal ruumi Tartu muuseumite väljapanekutele. Teine Reformierakonna põhifookus Tartus on kokkuvõetud lausesse «Turvaline kodutee». Erilise hoolega lubas meer üle vaadata kooliümbruste liikluslahendused, et jalgsi, ratta või autoga saabuvate väikeste kodanike üle vähem muret peaks tundma. «Kergliiklust näeme osana keskkonnasõbralikust ja hästi toimivast ühistranspordisüsteemist, mis vähendaks Tartus autoliiklust.»

Kolmanda põhiteemana tõi Urmas Klaas välja uued töö- ja elukohad. «See on Tartu arengu võtmeküsimuseks ja on otseselt seotud ettevõtlusega, mis nõuab arenguks kiireid transpordiühendusi.» Nii uute elu- kui töökohtade loomiseks peab linn tema arvates arendama Tartu planeeringute, ehitus- ja kasutuslubade asjaajamist, et see oleks arusaadav ja efektiivne kõigile osapooltele.