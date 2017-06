Kas Peipsis ujuda juba kannatab? Laaksaare ilmajaam annab kohe vastuse

Ainsa Eesti sisevetel reaalajas töötava ilmajaama soetas Laaksaare sadamasse riigi äriühing Saarte Liinid AS, mis haldab ja arendab 16 sadamat. Nende hulgas on ka Laaksaare ja Piirisaare sadamad, mille vahet sõidab varakevadest hilissügiseni reisiparvlaev Koidula.

Reaalaja andmed

Ligi 7000 eurot maksev ilmajaam paigaldati Laaksaarde ohutu laevaliikluse tagamiseks.

«Mehikoormas ja Praagal on ilmajaamad küll olemas, kuid Peipsil on väga heitlikud ja erinevad tuuled, Laaksaares võib tuule kiirus ja suund olla hoopis teistsugune kui Mehikoormas,» selgitas Saarte Liinid ASi Laaksaare ja Piirissaare sadama kapten Jaanus Jürivete. «Sellepärast on kohapealt saadavad värsked ilmaandmed väga olulised.»

Vastsest ilmajaamast saab teada näiteks tuule kiiruse ja suuna, laine kõrguse sadama akvatooriumis, veetaseme, õhurõhu, õhuniiskuse, õhu- ja veetemperatuuri ning sademete hulga ja saju kestuse. Samuti on olemas viimase 24 tunni erinevate ilmaandmete graafikud.

«Laevaliikluse ohutuse koha pealt on Laaksaare ilmajaam väga oluline,» ütles Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteadur Tarmo Kõuts, kes vastutab kõnealuse ilmajaama andmeside eest. «Tegu on professionaalse ilmajaamaga, mis peab töötama ka äärmuslikes oludes, kui näiteks läheb tormiks või kui elekter ära kaob. Just sellistes oludes ongi õigeid andmeid edastav ilmajaam kõige vajalikum.»

Ainus sisevetel

Läinud nädalal tööle hakanud uue ilmajaama suur pluss on tema sõnul ka see, et nüüd on sealse kandi ilmaandmed reaalajas kõigile vabalt kättesaadavad. Ka mereteadlastele pakuvad huvi sellest ilmajaamast saadavad andmed näiteks Peipsi lainekõrguse ja veetaseme kohta.

«Laaksaare ilmajaam on ainus reaalajas andmeid edastav jaam Eesti sisevetel,» lisas Tarmo Kõuts. «Samalaadseid ilmajaamu on meil seni pandud vaid mere äärde, neid on töös oma paarkümmend.»

Piirissaarele, teise Peipsi sadamasse, Saarte Liinid samasugust ilmajaama ei paigalda. «Piirissaare sadam asub keset saart, sealt ei saa täpseid ilmaandmeid, näiteks suured puud võtavad tuule kiirust maha, seal sadamas tuule kiirus järvel puhuva tuule kiirusest väiksem,» selgitas sadamakapten Jaanus Jürivete.

Laaksaare ilmajaama andmeid saab vaadata aadressil http://on-line.msi.ttu.ee/laaksaare/.

Teiste mere ääres töötavate sarnaste mõõtejaamade aadressid on näiteks

http://on-line.msi.ttu.ee/munalaid/, http://on-line.msi.ttu.ee/rohukyla ja

http://on-line.msi.ttu.ee/heltermaa.