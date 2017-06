Võnnus läheb kaerajaani tantsimiseks

Üritust peetakse Lääniste linnamäel, kus laupäeval, 10. juunil kell 14 algavad proovid, õpitoad ja meelelahutuslikud ettevõtmised, mis on mõeldud publikule. Kell 17 algab võistlus ja kontsert ning õhtul on oodata ka simmanit Konguta kapelli eestvedamisel. Kaerajaani tantsu traditsioonide edasikandmiseks on avatud õpitoad Mart Salumaa ja Kalev Järvela juhendusel.