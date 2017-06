Video: Supilinna salaselts otsib Emajõel muusika saatel Jõmmut

Juba siis, kui Mika Keränen esitles mullu detsembris oma lastekrimkat «Jõmmu», oli teada, et selle järgi valmib Teatribussi trupil eesotsas lavastaja Marko Mäesaarega suvelavastus ja et etendused on lodjakojas. Nüüd on proovid jõudnud lõpusirgele. Lodjakojast paarsada meetrit eemal Tartu linnaujulas peesitajad saavad tegelasi nägemata nende repliikidest osa justkui kuuldemängust ja näevad aeg-ajalt peategelast Jõmmut, pardal mõned teised osatäitjad, jõel edasi-tagasi tasakesi liikumas.