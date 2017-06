Rahavaba turg tuleb Magasini tänavas

Korraldajate teatel on Väga Väga Vaba Turg ajutine rahatu kauplemiskoht, kus asjad ja teenused liiguvad inimeselt inimesele kinkimise või vahetamise teel. Äraandmiseks sobivad näiteks raamatud, riided, tehnika, kodutarbed. Turule võib tuua kõike, mida endal enam tarvis ei lähe. Ainukeseks tingimuseks on, et esemed oleksid kasutuskõlblikud ning ei kujutaks ohtu ümbritsevale. Väiksemaid asju saab tuua ja jätta turualale oma järgmist omanikku ootama.

Suuremate esemete (mööbli, kodutehnika jm) puhul on soovitatav jätta asja kirjeldus ja kontaktandmed, et soovija saaks ise vajaminevale järgi minna. Lisaks on turule oodatud kõik, kes soovivad möödujaid lõbustada, demonstreeridas oma oskusi mistahes alal. Kas siis muusikat mängima, žongleerima või muid trikke tegema. Väga Väga Vaba Turg on muu hulgas ka seltskondlik üritus, kus saab suhelda erinevate inimestega, vahetada mõtteid ja leida uusi tutvusi.

Sel suvel toimub korraldatakse Väga Väga Vaba Turgu Magasini tänava suvilas kolm korda: 10. juunil, 29. juulil ja 26. augustil. Turu eesmärgiks on levitada kinkemajanduse, taaskasutuse ja kodanikualgatuse põhimõtteid, et vähendada ületarbimist ja sellega kaasnevat keskkonna saastamist. Vihma korral pakub peavarju Genialistide klubi ning üritus viiakse läbi saalis.