Tõnu Ints: vaatame, kas minust saab kesktormaja või väravavaht

Meil oli erakonna sees ka vaidlus, kuidas on koolilapsi ja nende vanemaid kõige mõistlikum aidata. Üks võimalus on otseselt toetust anda, aga on ka teised võimalused: olgu need siis ringitoetused, õppekäigu- või ekskursioonitoetused, teatri külastamise toetused või midagi muud. Kool on ju koht, kus inimesed sotsialiseeruvad ja saavad ühiskonna liikmeks. Oluline on, et siin oleks kõigil võrdsed võimalused sõltumata sellest, millised on kodu rahalised võimalused. Aga tundub, et algkoolis on rahaline vajadus kõige suurem.

Lubasite riigiga alustada läbirääkimisi Tartu lähirongiliikluse (Elva, Põlva, Jõgeva) tihendamiseks. Kuidas need jutud on laabunud?

Elron ja Eesti Raudtee on paarilgi korral käinud volikogu ees. Tallinna ühendus on paranenud, aga teiste osas pole meil partnerit, kellelt sellist teenust tellida. Elron pole selleks valmis. Eks see on ka järgmiste valimiste teema.

Kui aktiivselt sotsid sügisesteks valimisteks valmistuvad?

Praegu käib ideede korjamine. Iga päev on mõni aruteluring ja kohtumine. Vaatame üle senise kogemusepagasi, aga vaatame julgelt ka tulevikku, et paremad ideed välja sõeluda.

Millised on teie programmi võtmevaldkonnad?

Kindlasti ühistransport ja selle tulevik. Oleme sellega tegelenud kogu aeg. Olime sügavas opositsioonis, kui algatasime ühistranspordi arutelu. See oli veel enne praegust Sebe hanget, kui me leidsime, et sellisel kujul edasi minna ei saa. Ei saa olla nii, et ainult paar ametnikku valmistavad selle ette. Kohaliku taseme poliitiku üks ülesandeid ongi tuua tavainimese vaade asjadele juurde.

Kas Tartus võiks ühistransport olla nagu Tallinnas tasuta?

See polegi asja puhul määrav. Eesmärk on see, et võimalikult paljud inimesed ühissõidukeid kasutaksid.

Inimestele on kindlasti oluline, kas sõita saab tasuta või peab ka maksma.

Seegi moment on oluline, aga pigem ikka see, kui kättesaadav see on ja kui kiiresti liigub: kui kiiresti ma ühest punktist teise jõuan. Siin tehakse valik, kas kasutatakse autot või ühissõidukit.

Mis teie programmis veel tähelepanu saab?

Kindlasti see, et linn on hajali ja linnaelanike arv on järjest vähenenud. Kahe valla liitumise tulemusena ületame vormiliselt jälle 100 000 piiri, aga tegelik eesmärk on ikkagi linna tihendada ja et meil oleks rohkem eluasemeid pakkuda. Meie eripära on ka see, et oleme ülikoolilinn ja kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, kui palju üliõpilaselu Tartu linnas maksab.

Tulenevalt oma ilmavaatest pöörame meie rohkem tähelepanu avalikule ruumile.

Kas Tähtvere ja Luunja vallaga ühinemine ei too Tartule liigset peavalu?

Kindlasti toob. See on minu isiklik seisukoht. Vahva on, et saame territooriumi ja inimesi juurde, aga kindlasti muudab see valitsemise keerulisemaks. Meil on erakonnas olnud haldusreformi üle tõsiseid diskussioone. Põhihäda on see, et reformi käigus ei ole kahjuks uuesti sõnastatud, mis on omavalitsuse põhiülesanne, milline on tema tulubaas ja milline on omavalitsuse ja riigi vahekord.