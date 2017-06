Mart Laar koostas teedeatlasele valiku ajalooliselt olulistest paikadest

Eesti suurim kaardikirjastaja Regio, mille keskus asub Tartus, on hiljuti välja andnud Eesti teedeatlaste sarja 20. väljaande. Kõige muu kõrval on atlases põhjalik vaatamisväärsuste teave, mille erilises fookuses on Eesti Vabariigi 100. aastapäeva temaatika. Välja on toodud meie iseseisvuse sünniga seotud umbes 300 olulist paika. Valiku objektidest on teinud ja info kokku kirjutanud ajaloolane Mart Laar.