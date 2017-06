Kohus hakkab Tartu Raatuse tänava pussitamist vaagima sügisel

Seni teadaoleva informatsiooni põhjal pidutsesid Jõgevalt pärit Karl Kristjan ja Joosep Tartus ööl vastu 11. veebruari. Öö jooksul sõbruneti ühe Tartus Raatuse tänaval elava meesterahvaga, kelle juurde suunduti varahommikul muusikat kuulama. Et aga üks külalistest kippus külalislahkust kurjasti ära kasutama, otsustas korteriperemees võõrad välja ajada. Külalised solvusid, suundusid poodi, ostsid kööginoad ning naasid samasse Raatuse tänava majja. Samasse majja jõudnud, koputasid nad korteri uksele. Viinauimas ei märganud nad, et nad koputasid valele uksele. Elanikud avasid ukse ning üks süüdistuse saanud noormeestest lõi ukse avanut noaga. Rüseluses said vigastusi teisedki korteris viibinud.

Süüdistus on mõlemale noormehele esitatud karistusseadustiku ebaseadusliku sissetungi ja tapmiskatse paragrahvide järgi. Praegu vabaduses viibiv Joosep eitas oma süüd ning tema kaitsja vandeadvokaat Anu Pärtel märkis, et tema kaitsealune pole kannatanutele vigastusi põhjustanud. Karl-Kristjani kaitsja vandeadvokaat Sirje Must kinnitas, et tema kaitsealune on end juhtunus algusest peale süüdi tunnistanud.

Eelistungile jõudis ka kannatanute taotlus kohtuistung kinniseks kuulutada, kuna kohtuasja avalik arutamine võib puudutada nende eraelu. Kaitsjad ja prokurör Toomas Liiva ei toetanud taotlust leides, et kannatanute omavahelisi suhteid ei ole antud kriminaalasja raames mingit põhjust kohtu ees arutada. Kohtusaalis kõlas ka arvamusi, et kõnealune vahejuhtum on erakordne ja saanud suure ühiskondliku tähelepanu osaliseks. Seetõttu tuleks asja arutada just avatud kohtuistungil, et ühiskond saaks õppida, milliseid tagajärgi toob endaga kaasa alkoholi ja narkootikumide korraga tarvitamine.

Kohtunik Ingeri Tamm otsustas, et avaistung antud kriminaalasjas peetakse 19. septembril.