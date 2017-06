Kiirendusvõistlusel lõi kaasa 65 osalejat

Sellise võistlejate arvuga võib rahule jääda, leidis ürituse üks korraldajaid Kristjan Veedler. Street A klassi võitjaks tuli Raiko Karema. «Ka on meil hea meel suure osavõtjate arvu pärast klassis «Run What Ya Brung.»» See on igamehe testklass, kus puudub võistlusarvestus ja igaüks saab iseenda ja oma auto proovile panna, selgitas Veedler.

Päeva kiiremaks meheks jäi Super Comp klassis sõitev Mati Põld oma Nissan 300ZX-ga. Tema tulemus oli 6,3 sekundit ja lõppkiirus 189,9 km/h.

Järgmine Eesti karikasarja võistlus toimub Pärnus 8. - 9. juulini, kus peetakse ka lisaks EDRS sarja üks osavõistlusi.