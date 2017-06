Lennupäevad päädisid publikurekordiga

Eesti Lennundusmuuseum on lennupäevi korraldanud juba aastaid ja võib ju mõelda, et mida uut on neil pakkuda? Selgub aga, et inimesed on lennundusmuuseumi pakutavast ja lennupäevade šõust endiselt huvitatud. Lausa nii palju, et sündis uus publikurekord.