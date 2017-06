Fotod: Tartu lennuväljal sai täna näha suuri lennukeid

Tartu lennujaama juhataja Argo Annuk tõdes, et nende jaoks on tegemist peaaegu et suursündmusega ning tänavu on neil umbes sama masti lennukeid tulnud vastu võtta vaid ühel korral, kui möödunud nädalavahetusel maandus lennuväljal McDonnell Douglas MD-83, mis mahutab 155 reisijat. Nii MD-83 kui tänased lennukid teenindasid tšarterreise.

Tartu jaoks tavapäratult suurte lennukite tarbeks tõsteti ühe pügala võrra ka lennuvälja turvalisusastet. See tähendas seda, et koha peal oli kaks päästeautot koos tavalisest suurema koguse vee ja kustutusvahuga.

Argo Annuk märkis, et selliste lendude teenindamine tõestab, et Tartu lennujaam saab edukalt hakkama ka suuremate lennukite ning rohkemate reisijatega. Ta lisas, et miks mitte ei võiks turismifirmade mõned tšarterreisid alata samuti Tartust, mis oleks Lõuna-Eesti inimestele märksa mugavam. Sellel teemal on Annuk erinevate turismifirmadega ka suhelnud, ent kas ja millal sellised tšarterreisid ka reaalsuseks saavad, ta veel öelda ei osanud.