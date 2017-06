Tamme staadionile naasnud Martin Miller: oli kõva mäng sõprade vastu

Tammeka kasvandik Miller siirdus mulluse hooaja järel Tammekast FC Florasse, olles sinisärke esindanud 76 kõrgliigamängus. Seejuures mullu käis ta platsil kõigis Tammeka liigamängudes. Peamiselt keskpoolkaitses tegutsenud noor mängumees lõi Tammeka eest neli väravat ning teenis kõige krooniks sügisel kutse Eesti A-koondisesse. 22. novembril pääses ta maavõistlusmängus Antigua ja Barbuda vastu ka väljakule.

Seejärel sai 19-aastane pallur aga vigastada ning hooajaeelne ettevalmistus jäi tal sisuliselt tegemata. Flora peatreeneri Arno Pijpersi plaanidesse on Miller aga kogu aeg kuulunud ning vigastusest paranemise järel on ta saanud väljakule kaheksas kohtumises ning löönud neis ka neli värvat. Erinevalt Tammekast kasutatakse teda Floras aga vasakul äärel.

«Ju Flora näeb, et vasakul äärel olen kasulikum, pealegi on keskväli niigi väga hästi mehitatud ning Zaka [Zakaria Beglarišvili- toim] särab number kümne peal,» selgitas Miller tema jaoks uudset olukorda. Tõsi, äärel kasutas teda vahel Tammekas ka Indrek Koser.

Endise kodumeeskonna vastu mängmist hindas Martin Miller huvitavaks ja mõnes mõttes ka mõnusaks kogemuseks. «Oli kõva võitluslik mäng sõprade vastu ja tegelikult oli siin suurepärane mängida, sest see on ikkagi nii pikka aega olnud minu koduväljak,» tõdes Miller.

2:0 võiduga jäi ta mõistagi rahule, eriti valmistas rahulolu see, et taas suudeti vastaseid salvata kiirete üleminekute tulemusel. «Selle kallal teeme kõvasti tööd ja see on üks meie tugevamaid külgi,» nentis mängumees.

Kohtumise järel saab Miller olla pisut aega sünnilinnas, ent esmaspäeval tuleb taas võtta ette teekond Tallinna suunas, sest algab U21 koondise treeninglaager. 8. juunil võõrustatakse uue valiksarja avamängus Põhja-Iirimaad.