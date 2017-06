Tammeka endine peatreener: meeskonna mängugraafik on olnud natuke kriminaalne

Kohtumine kulges selgelt külaliste taktikepi all ning väljakuperemehed vastaste värava all erilist ohtu ei kujutanud. Flora asus juhtima pooletunnise mängu järel, kui kena kombinatsiooni lõpetas väravaga Zakaria Beglarišvili. Teise poolaja kümnendal minutil sai omaväravaga maha Kevin Anderson ning sellega oli võitja saatus sisuliselt otsustatud. Rohkem väravaid ei löödudki ning Flora kirjutas tabelisse 13. järjestikuse võidu.

Postimehe veebiülekandes mängu kommenteerinud endine Tammeka peatreener, praegu klubi noori treeniniv ja esindusmeeskonna konsultandina tegutsev Indrek Koser nentis kohtumise lõpus, et saabuv väike puhkus kulub tartlastele marjaks ära, sest mitme mehe puhul on silmaga näha, et väsimus tahab murda. Pole ka midagi imestada, sest alates 6. maist on 29 päeva jooksul peetud 8 mängu. See tähendab keskmiselt üht mängu vähem kui nelja päeva jooksul.

«Tänane mäng näitas ka, et nii [Jürgen] Lorenz kui [Andre] Paju kui [Reio] Laabus - kõigil olid mingi hetk käed põlvedel ja oli raske. Kõrvalt vaadates võis Tammeka mäng mingitel hetkedel paista natuke tujutu, aga see pole tujutusest, lihtsalt pole kuskilt jõudu ega lisakäiku võtta, et juurde panna. Mängijate jaoks on graafik olnud natuke kriminaalne,» oli Koser konkreetne.