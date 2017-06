Galerii: oh seda vilet ja paukumist! Kiirendusautod vallutasid Raadi vana lennuvälja

Tartus Raadi endisel sõjaväelennuväljal võistlesid täna kiirendusautod. Hoolimata tuulisevõitu ilmast tuli kokku hulk sõitjaid ja rohkearvuline publik, et nautida kummivilinat ja mootorimüra. Suuremad rehvisuitsu pahvakad meelitasid asjatundlikust publikumist välja aplause. Ajal, mil masinad ja nende omanikud ei võistlenud, said huvilised autosid uudistada ja mõnel puhul piiluda ka nende kapoti alla.

Võimsaim rajale läinud masin oli Kristo Tihvani Pontiac Firebird Trans AM GTA, millel kapoti all tuksub enam kui 1000 hobujõudu. Tõsi, suuremale osale autodest oli tehtud väiksemaid või suuremaid tehnilisi muudatusi, et need kiiremini edasi liiguksid. Mõned autohuvilised asusid starti ka lausa luksuslikumate tänavaautodega.