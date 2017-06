Fotod: suurfirma suvepäevalised tegid Mäe-kodus head

Mäe-kodu haldusjuht Lea Kärbis tõdes, et kuigi välismaalasi on neil ikka külas käinud, siis nii suurel hulgal ja nii kirevat seltskonda pole seal varem olnudki. Entusiastlikud töömesilased jagati kiirelt gruppideks, kelle eesmärgiks oli värvida ära kuus tuba ning kui aega üle jääb, siis ka koridor. Lisaks suundus kümmekond inimest lastekodu hoovis asuva väikse jalgpalliväljaku juurde, kus oli vaja üles kaevata vanad väravad ja kokku panna uued.

Lea Kärbis rääkis, et TransferWise’i inimesed võtsid läbi vabatahtlike organisatsiooni Serve the City Mäe-koduga ise ühendust ja küsisid, kas nad saaksid lastekodu oma suvepäevadel kuidagi aidata. Kuna Mäe-kodus on sirgumas mitmeid tublisid jalgpallipoisse, siis paluti, et ehk oleks võimalik vanad väravad uutega asendada. «Nemad leidsid, et seda on liiga vähe ning küsisid, mida nad võiks veel teha. Siis mõtlesime, et ehk saaks nad ka värvimisega abiks olla,» kõneles Kärbis.

TransferWise’i töötaja Grete Grahv, kes hakkas koos inglannadest ja prantslannadest kaaslastega ühe tüdruku tuba helesiniseks värvima, märkis, et väiksemates gruppides on heategevusse panustatud varemgi, kuid nii suurelt polegi varem asja ette võetud.

«See on ainult positiivne, kui saab head teha ja ühiskonda panustada,» ütles Grahv ja lisas, et sellist suurem värvimistööd polegi ta varem teinud. «Nii et see on uus, aga väga positiivne kogemus,» muheles neiu.