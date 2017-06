Andre farmis tähistatakse rahvusvahelist juustupäeva

«Eestisse on viimastel aastatel tekkinud palju häid juustutootjaid ja nüüd on aeg küps kodumaise juustutootmise esiletõstmiseks,» rääkis Andre juustufarmi perenaine Erika Pääbus. «Juustupäeva tähistatakse mitmel pool maailmas. Praeguseks oleme jõudnud ka Eestis toodetavate juustude kvaliteedis selleni, et juba on põhjust juustupäeva tähistamiseks küll.»

Juustupäeva tähistamine Andre farmis algab 4. juunil juba kell kaheksa hommikul, kui saab kaasa lüüa juustuteol. «Keskpäeval täname juustumeistrite pühakut Aristaeusi ja lehmi piima eest. Kogu päeva jooksl saab maitsta erinevaid juustusid, samuti tutvuda piimafarmiga,» rääkis Pääbus.

Kell 13 avatakse aga vadaku spaa, kus saab anda hoolitust kätele ja jalgadele. Juustufarmi perenaine märkis, et võimalusel tuleks kaasa võtta oma anum, kuhu käed või jalad sisse ära mahuvad.