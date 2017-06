Erivajadustega inimesed esinevad kaks päeva Vanemuise kontserdimajas

Festivali korraldava Eesti puuetega inimeste koja juhatuse liikme ja Tartu puuetega inimeste koja tegevjuhi Senta-Ellinor Michelsoni sõnul on tegemist erivajadustega inimestele väga tähtsa muljetavaldava ajalooga sündmusega.

«Puuetega inimesed naudivad esinemist suurel laval ja eneseteostust kultuuri kaudu, kuid praegu napib neil väljundeid oma loomingu tutvustamiseks,» ütles Senta-Ellinor Michelson. «Nii täidab kultuurifestival juba üle kahekümne aasta puuetega inimeste kultuuri edendaja rolli.»

Sel aastal astub Vanemuise kontserdisaalis lavale 32 kollektiivi ja üksikesinejat, kes sõidavad Tartusse kohale pea igast Eesti paigast. On lauljaid, tantsijaid, instrumentaliste ja näitetruppe ning ka tänavu on publikut rõõmustamas mitmed uued esinejad.

Kuigi puuetega inimeste kultuurifestivali kiputakse suhtuma teatava eelarvamusega, justkui ei oleks tegemist päris kultuuriga, pole see Senta-Ellinor Michelsoni sõnul sugugi nii.

«Ei tasu eeldada, et kuna esinejad on puuetega inimesed, on nende etteasted nõrgemad,» märkis ta. «On truppe ja soliste, kes valmistusid festivaliks terve aasta, neid toetavad ja neile on abiks suurepärased juhendajad. Publikuni jõuavad heal tasemel nauditavad esitlused.»

Puuetega inimeste 22. kultuurifestivali korraldavad 2. ja 3. juunil Eesti puuetega inimeste koda ja selle liige Tartu puuetega inimeste koda. Täna kestavad esinemised Vanemuise kontserdisaalis õhtupoolikul kella poole viieni.

Homme on kõik huvilised Vanemuise kontserdimajja erivajadustega inimeste kultuurifestivalile kaasa elama oodatud kell 10–16. Sissepääs on tasuta, pealtvaatajad saavad valida oma lemmiku.

Festivali rahastab Eesti puuetega inimeste fondi kaudu hasartmängumaksunõukogu ja toetab Tartu linnavalitsus.