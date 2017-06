Rahvaülikool leidis üles parima õpetaja – Leili Alaoja-Reinu

Lilleseade õpetaja Leili Alaoja-Rein on Tartu Rahvaülikoolis inimesi koolitanud alates 2003. aastast ning kokku on tema juhendamisel aset leidnud 65 lilleseadekoolitust.

Kas on teemaks olnud õhulised kevadkimbud või sügis-talvised uuemad trendid või erikursus vanaemaealistele või tähtpäevade lilleseaded või floristikakool tööalase täienduskoolitusena.

Tööalaseid täiendkoolitusi on Leili Alaoja-Rein läbi viinud koguni paarikümnele grupile ning nende gruppide õpilased asuvadki tavaliselt tööle kas lillekauplustes või loovad oma äri.

Niisiis on Leili Alaoja-Reinu tänulikke kursuslasi kokku kuusaja ringis ning too, algul märgitud kuulujutt võib tõele vastata küll.

Esiplaanil lilleseadja Leili Alaoja-Rein koos Tartu rahvaülikooli juhi Maire Breedega. / Janika Kullamaa

1. juunil Tartu rahvaülikoolis asetleidnud tänuüritusel kuulutati Leili Alaoja-Rein aasta õpetajaks. Niisugust tiitlit jagab rahvaülikool välja neljandat aastat ning Leili Alaoja-Reinu kandidatuuri esitab rahvaülikool ka üle-eestilisele Aasta Koolitaja konkursile, mille tulemus selgub täiskasvanud õppija nädalal oktoobris.

«Leili on särav õpetaja, kes teeb oma tööd alati suure pühendumusega,» põhjendab seda Tartu Rahvaülikooli juhataja Maire Breede. «Oma olemuse ja säraga Leili otsekui kodustab lilleseade õppijad ära, nii et neil tekib floristikaga sõltuvussuhe, millest on hiljem keeruline vabaneda.»

Lillesülemiga ja väga õnnelik Leili Alaoja-Rein. / Janika Kullamaa

Selgub, et ka pärast kursuse lõppemist käivad kursuslased koos Leiliga üksteise pool edasi või siis kogunevad rahvaülikooli lillede ja muu rohelisega nokitsema.

Sageli osaleb lilleseadekoolitaja oma õpilastega mõne kogukonna või organisatsiooni tegevuses nagu Karlova päevad, Savilinnu teatrifestival, Alatskivi lossi päevad, botaanikaaia üritused ja nii edasi. Sel kevadel toimunud Karlova päevadel korraldas Leili oma lilleseade vilistlasklubiga kodukohvikut Lillelapsed ning viis läbi erakordse samblagrafiti töötoa.

Nagu just öeldud, veab Leili Alaoja-Rein lilleseadjate vilistlasklubi ning kaasab harrastuslilleseadjaid erinevatele sündmustele, näiteks on tema kursuslased osalenud koguni Eesti meistrivõistlustel lilleseades ehk Estonian Florist Cup´il.

Üks Leili Alaoja-Reinu õpilane, kes ajaleheloos tahab esineda vaid oma eesnimega – Astrid – peab õpetaja Leilit professionaaliks seetõttu, et Leili oskab näha õpilaste tugevaid külgi ja teab, kuidas neid edasi arendada.

«Tema pühendumine ja kirg anda edasi oma kogemusi jääb õpilasi saatma terveks eluks,» ütleb ta. «Usun, et nii mõnigi õpilane on just tänu Leilile saanud julgust leida oma kutsumus.»