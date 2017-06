Fotod: Elva vaksali ees töötab jälle purskkaev

Sama koha peal asus purskkaev minevikuski, kuid mõnekümne aasta eest lakkas see töötamast ning purskkaevu koha peale tehti hoopis lillepeenar. Mullu sügisel otsustas MTÜ Elva Elama purskkaevu taastada. Mais tehti töödega algust ning nii nagu plaanitud, saigi lastekaitsepäeval fontääni tööle panna.

Purskkaev on ringikujuline, selle läbimõõt on umbes neli meetrit. Veejoa kõrgus on poolteist kuni kaks meetrit, mida saab vastavalt ilmale reguleerida. Kaevu keskel on valgustusega düüs, mis võimaldab erinevat valguslahendust.

Purskkaevu ehitus läks maksma umbes 21 000 eurot, sellest 8000 eurot panustasid eraisikud.