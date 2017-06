Raadi endisel sõjalennuväljal mürisevad võimsad masinad

Kiirendusvõistluse üks korraldajaid Kaarel Oras rääkis, et üritus viiakse läbi lennuvälja osas, kus asub OÜ Autosõit libedarada. Eesti kiirendus-sport liigub tema sõnul sel korral nii-öelda oma juurte juurde tagasi, sest endiselt Nõukogude sõjalennuväljalt kõik omal ajal alguse saigi. «Tõeline nostalgia neile, kes Raadil alustasid,» tõdes ta.

Nagu Räpina maanteel, on ka Raadil kiirendusraja pikkus 1/8 miili ehk 201,18 meetrit. Seda ohutuse pärast, sest nagu mullune võistlus näitas, jõudsid võimsamad masinad ka sellel napil teekonnal kiirendada ligi 180-kilomeetrise tunnikiiruseni. Umbes selliste kiirusteni jõutakse selgi korral, usub korraldaja, ehkki betoonil ei pruugi olla päris sama head haarduvust kui asfaldil.

Orase sõnul tuksub võimsamate masinate kapoti all 600–700 hobujõudu ja mõnel ehk rohkemgi. Esialgu on veel lahtine, kas kohale saabub ka mõni Outlaw klassi esindaja. Selles võistlusklassis tehnilisi piiranguid peaaegu ei ole ning hobujõudude arv ulatub juba julgelt üle tuhande.

Osalejate seas on paljud, kes on kiirendusautode ringkondades vanad tuttavad, avalikkusele nende nimed aga ehk nii palju ei ütle, nentis Oras. Neist üks on näiteks Mati Põld, kes ehitab ja arendab praegu Nissan 300 ZX kerele Audi mootoriga uut masinat.

Lauri Soots ja Ivo Soldangi näitavad, mida nad talve jooksul oma masinatega on korda saatnud.

Võistlejaid oli end eilse seisuga kirja pannud 41, kuid usutavasti tuleb neid 50 täis, avaldas peakorraldaja arvamust. Rahvusvahelist mõõdet annavad paar soomlast. Võistlusklassid on näiteks Street A, Street B ja Super Street. Neist esimene on üksnes tänavasõiduautodele, teistes klassides on lubatud ka tehnilisi muudatusi. Algajatele on klass Junior Bracket. Võisteldakse ka klassides Super Gas, Sportsman ET, Pro ET jt.

Täna ehitavad korraldajad Raadil rada, publikule avatakse väravad laupäeval kell 11. Kvalifikatsioonisõidud algavad keskpäeval ja autasustamiseni jõuab võistlus eeldatavasti kell 19.

EDRA soov oleks võistelda tuleval aastal siiski uuesti Räpina maantee alguses ja praegu käivad juba ettevalmistused, et tuua tänavaetapp pärast tee-ehituse lõppu sinna tagasi.