Populaarse Uue Õue asemel võtab tänavu koha sisse Magasini tänava Suvila

Kogukonnasuvila eestvedajad ootavad aktiivselt kõiki inimesi oma ideede ja ettevõtmistega kaasa lööma.

Kogukonnahoovi idee sai alguse 2013. aastal linnafestivali Uit liikmetelt, kes arvasid, et Uus Õu võiks suviti igal aastal tärgata uues kohas. Läks aga nii, et Uus Õu seadis end ka järgmistel aastatel sisse Genklubi juures.

Uuest nimest

Genialistide klubi programmijuht Henri Roosipõld ja Magasini tänava Suvila selle aasta eestvedaja Jaan Kroon rääkisid, et kuna nimi ei kandnud enam uut mõtet välja, otsustati seda muuta. Õuenimelisi paiku on aga väga palju, seega otsustati, et kui juba vahetada, siis võiks uus nimi olla Suvila.

«Suvila tundus sobivat, kuna tegevus toimub suvel ja õhkkond ning olustik kannavad kogukonnasuvila idee välja: kõik on oodatud siia veetma aega nii, nagu see kuuluks neile,» ütles Roosipõld.

Kroon, kes teeb saateid Generaadios ning on aidanud Genklubis üritusi korraldada, ütles, et nagu varasematel aastatel, on üritused kogukonnahoovis viiel päeval nädalas ja enamasti teisipäevast laupäevani. Tavapärastest ettevõtmistest on tema sõnul jäänud kavasse näiteks lauatenniseturniirid ja kolmapäevased loenguõhtud.

Vegan brunch ja kontserdid

Nagu varem, on selgi suvel võimalus kogukonnahoovis kuulata elavat muusikat. Teiste muusikaürituste seas saab osa 16. juunil Mart Soo ja Roomet Jakapi plaadiesitluskontserdist. Üldiselt on kontserte nädalas üks-kaks. Suvilas astuvad suvel üles nii Eesti kui ka välismaa muusikud.

Täna õhtul on Magasini tänava suvila uue hooaja ametlik avapidu. Õhtu avaakordid tõmbab kell 20 Paliveres sündinud kirjanik, laulja ja kitarrist Jaan Pehk. Tund hiljem astub lavale Edmund Hõbe, et esitleda oma uut plaati «Free Range Derangemen». Õhtu viimase etteaste annab Läti flöödimängija ja laulja Elizabete Balčus.

Homme jätkub Suvila uus hooaeg vegan brunch’iga, kus saab näiteks mekkida burgereid, friimaguskartuleid ja veganviinerisaiakesi. Ilusa ilmaga mängib terrassil muusikat DJ.

Programmile pannakse võimalikult vähe sisulisi piirangud, et see kannaks Tartu vaimsust kogu selle mitmekesisuses.

Järgmise nädala algus toob suvilasse muusikaloengu «Psühhovisioon», nädala lõpus aga saavad kõik kaasa lüüa sellises ettevõtmisest nagu väga vaba turg. See on kõigile avatud rahatu turg, kus asjad ja teenused liiguvad inimeselt inimesele kinkimise või vahetamise teel.

Äraandmiseks sobivad näiteks raamatud, riided, tehnikaseadmed, kodutarbed, ehk turule saab viia kõike, mida enam ise ei vaja. Turgu peetakse korra kuus.

Lisaks muusika- ja loenguõhtute nautimisele saab suve jooksul Suvilas muu hulgas õppida trumme mängima, osaleda luuleõhtutel, soome-ugri muinasjuttude lõunal ja Comedy Estonia esinemistel ning jälgida õues, kuidas tehakse Generaadiot.

Kui eelmisel aastal oli kogukonnahoovi tegevuskava veidi rohkem paigas, siis tänavu on Magasini tänava programm muutuvam ja rohkem avatud.

Kondikava on suveks küll paigas, kuid Roosipõld ja Kroon loodavad, et kogukond kujundaks rohkem programmi, millele proovitakse panna võimalikult vähe sisulisi piiranguid, et see kannaks Tartu vaimsust kogu selle mitmekesisuses.

Kõik üritused on Magasini tänava Suvilas tasuta. Kui ilm ei anna suve mõõtu välja, pakub korraldajatele ja publikule varjualust Genialistide klubi.