Tartu taevas lendab asju

Oma õhuässad

Üle kolme aasta on lennuetendusel kohal Läti reaktiivlennukite grupp Baltic Bees oma kuue mesimummu värvides masinaga. Läti õhuässad annavad reaktiivlennukitega L39C Albatros mõlemal päeval 25-minutilise lennusõu.

Viimati tegi eestlastest reaktiivlennukiga kõrgel vigureid Arvo Palumäe. Nüüd on ta ammu erus. Eesti lennupäevade direktor Mati Meos rõõmustas, et sel aastal on lennusõul jälle esindatud eestlane – Jüri Kaljundi, kes on endale ostnud propelleriga aerobaatikalennuki ning käinud välismaal vigureid õppimas. Kaljundi teeb mõlema lennupäeva avalennu.

Lennukeid näeb festivali ajal õhus terve päeva vältel. Peale reaktiivlennukite ning politsei- ja piirivalvekopterite saab näha langevarjuhüppeid. Teiste hulgas on kohal tiibvarjur Jaano Rässa, kes viib oma Kaukaasia lambakoera lendama rakmeid pidi.

Sõjatehnika

Maa peal näitab Eestis paiknev Briti ja Prantsuse üksus lahingutehnikat. Kohal on inglise tank Challenger 2, mis on maailma moodsamatest tankidest kõige raskem – 62 tonni. Samuti prantslaste tank LeClerc, mis kaalub 56 tonni. Peale tankide näeb soomusmasinaid ja relvasüsteeme. Seda kõike tutvustavad 40–50 sõjaväelast.

Mati Meose sõnul publikut lahingutehnikasse sisse ilmselt ei lasta. «Mõnele asjale ei lasta lähedalegi, kuna see on elektroonikat täis. Võib aga juhtuda, et vahel lastakse.»

Kavas on veel USA õhuturbe hävitaja F-4 Phantom II esmaesitlus. Sellega saab tutvuda ka pärast lennupäevi, kuna see jääb lennundusmuuseumisse eksponaadiks.

Kes soovib lennuelamust, saab kaasa teha huvilennu helikopteril. Lastealal saab batuudil hüpata, lasta teha foto või näomaalingu ja kiikuda. Karjäärialleel jagatakse infot lennuettevõtetes töötamise kohta ning räägitakse õppimisvõimalustest Eesti Lennuakadeemias.

Lennupäevad