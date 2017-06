Nõo rahva tahe jõudis ministriteni

Nõo rahvaalgatuse üks eestvedajaid Krista Kvarnström selgitas, et neil õnnestus avaldus üle anda kolme­teistkümnele ministrile viieteistkümnest. «Minister Tsahknat polnud kohal ning peaminister Ratas sisenes Stenbocki majja tagauksest, seega polnud meil võimalik nendega kohtuda,» lisas ta.

Ministrid jäid seisma

Nõo rahvaesindajatel oli hea meel, et ministrid ei pidanud paljuks jääda nende juurde seisma ning piketeerijatega paar sõna vahetada. «Urmas Reinsalu kiitis meie algatust, et me oleme allkirjade kogumisega palju vaeva näinud,» selgitas Kvarnström.

Maaeluminister Tarmo Tamm uuris, kui palju Nõo rahvast hääletas elektrooniliselt ning paljud hääle andmiseks valimispunktides kohal käisid. Ka oli Tamm siiralt hämmeldunud, et Nõo vallas käis hääletamas üle kahe tuhande inimese. Hääleõiguslikke kodanikke on Nõo vallas 3367.

Peatselt ametist lahkuv riigihalduse minister Mihhail Korb lubas, et seisab Nõo rahva eest ning tal on meeles kahe nädala tagune kohtumine Nõo vallarahva esindajatega. Toona andsid «Vali Nõo!» esindajad minister Korbile üle kahe tuhande toetusallkirja ning palusid valitsusliikmeil tõsiselt kaaluda haldusreformi läbiviimisel rahva soove ning teha erandeid.

«Ossinovskile ütlesime, et ärge kartke erandeid teha, ja ta vastas mokaotsast, et nad ei kardagi,» meenutas Kvarnström eile hommikul kohtumist tervise- ja tööministriga.

Iseseisvus või liit Kambjaga

Kui Nõo vabatahtlik ühinemine Ülenurme, Kambja ja Haaslava vallaga eelmisel aastal ei õnnestunud, lootsid Nõo valla esindajad ja ka kohalikud, et sundliitmine läheb ligi 4200 elanikuga vallast siiski mööda. Äärmisel juhul rahulduks Nõo rahvas ka sundliitmisega Kambja valla külge, kel samuti vabatahtlikku ühinemispartnerit leida ei õnnestunud.

Vabariiklik komisjon soovitas veebruaris Nõo valla hoopis kuuest omavalitsusest moodustuva Elva valla külge liita, mis Nõo rahval harja punaseks ajas. Selline soovitus sünnitaski rahvaalgatusliku liikumise «Vali Nõo!», kes nüüd jõuliselt oma rahva soove valitsusliikmetele kuuldavaks teeb.

«Ma loodan, et valitsusliikmed kaaluvad meile erandi tegemist, kuigi hirm jääb, et tagatubades on meile kahjulik otsus juba tehtud ning seda enam keegi muutma ei hakka,» lisas Kvarnström.