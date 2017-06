Kergejõustiklased näitavad Tamme staadionil vormi

Omaaegse tipp-odaviskaja ja üheksakordse Eesti meistri Gustav Sule mälestuseks peetakse pühapäeval Tartus mälestusvõistlusi kergejõustikus. Ürituse peakorraldaja Mati Lillialliku hinnangul on võistlused, eelkõige jooksualadel, tänu osalejaskonnale kõrgetasemelised. Seda enam, et mitmel alal on need ka meeskondliku EMi katsevõistlused.