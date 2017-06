Tartu terviseradade äärde jõudis viis käimlat

Pärast selle teema käsitlemist leheuudises aprilli alguses sündis plaan kemmergud käidavamate kergliiklusteede äärde siiski üles panna. Välja on valitud viis kohta. Need on Raadi pargis, Raja pargis, Ihaste tee ääres, Idaringtee ääres ja Salvesti juures.

Lepingu järgi on kemmergud üleval juuni algusest oktoobrini ja need paigaldab ning hooldab Toi Toi. Linnale läheb see maksma 990 eurot.

Mullu kemmergud paigaldanud Kemmerling pakkus hinnaks kolm korda enam. Linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak nentis, et ka selles valdkonnas on tekkinud konkurents.

«Loodame, et maha ei põletata,» lisas Haak kokkuvõtteks.