Ülikool kavandab spordihoone laiendustöid

Ehitustööd on kavandatud kahes etapis, et võimaldada spordihoone osalist kasutamist ka ehitustööde ajal. Esimeses etapis ehitatakse Liiva tänava poole majandushoovi asemele uus multifunktsionaalne saal. See on mõeldud suuremate õppe-, teadus-, spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks.

Igapäevaselt on see saal kasutuses pallimängude väljakutena, kuid võimaldab korraldada ka kuni 2000 külastajaga teaduskonverentse, kuni 3000 külastajaga kontserte ja muid suuremaid üritusi. Saali valmimine on planeeritud 2018. a märtsi lõpuks.

Suurema ja laiemate kasutusvõimalustega saali rajamise vastu on huvi ja toetust väljendanud ka Tartu linnavalitsus. Tartu linnapea Urmas Klaas tõdes, et praegu puudub Tartul võimekus võõrustada suuri, enam kui 1000-liikmelise osalejaskonnaga konverentse.

Tartu ülikool loodab, et spordihoone laiendamisel jätkub vastastikune kasulik koostöö sarnaselt sellele, nagu see toimus praegust spordihoonet rajades. «Oleme avatud koostööks teiste organisatsioonidega, kes soovivad korraldada Tartus suuri spordi- ja kultuuriüritusi, messe ja konverentse,» rääkis rektor Volli Kalm.

Teises etapis rekonstrueeritakse olemasolev pallisaal ja olmeplokk ning ehitatakse Emajõe poolsele küljele uus 3-korruseline sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi korpus, et koondada kogu sellealane õppe- ja teadustöö linna eri paigust Ujula tänavale.

Otstarbekama ruumiskeemi tagamiseks lammutatakse osaliselt olemasolev 2-korruseline administratiiv- ja õppekorpus. Moodustub uus sissepääs ja vestibüül esindusliku trepi ning invanõuetele vastava liftiga.

Olemasolev universaalsaal rekonstrueeritakse osaliselt (läbi saali ehitatakse ühenduskoridor), lisaks ehitatakse uus statsionaarsete tribüünidega saalikompleks. Uuenevad ka nii universaalsaali kui olmeploki tehnosüsteemid ja osaliselt muutuvad olemasolevate ruumide kasutusfunktsioonid. Kergejõustikusaali ja pallimängude saali tribüünid ühendatakse ühiskasutuse eesmärgil. Teise etapi ehitustööd valmivad 2018. a lõpuks.

Tartu ülikool valmistab praegu ette ehitushanget ning teeb viimaseid täpsustusi projektidokumentides. Riigihanked ehitustööde teostamiseks ja omanikujärelevalve tegemiseks on plaanis välja kuulutada juuni lõpuks.