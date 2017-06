Nõo spordihoone kattub tänavakunstniku juhendusel supermaalinguga

31. mail tehtud fotol on Baruto ja Paul Keres juba selgesti äratuntavad.

Nõo elanikud ja Nõost rongiga läbisõitjad on märganud viimastel päevadel spordihoone ümber askeldamist ja selle järkjärgulist kattumist seinamaalinguga. Tänavakunstnik Bach Babachi teatel on teoksil 800-ruutmeetrine teos, millel on jäädvustatud segatehnikas seitse Eesti spordiajaloo suurkuju.