Ülikooli raamatukogu jagab tasuta raamatuid

Direktor Martin Hallik märgib raamatukogu veebisaidil, et raamatutele uue kodu leidmine on toimunud ka varasematel aastatel. «Remondi ajal on suurem raamatute jagamine olnud raskendatud, sest me ei tohi ehitusalale midagi laiali laotada, veel vähem sinna inimesi lubada,» selgitas ta. «Nüüd aga oleme leidnud viisi, kuidas laiendada juba toimuvat raamatute jagamist.»

Soojade ilmade saabumisega oli võimalik kokku panna töötajate garderoob ning vabanenud pinda otsustaski raamatukogu kasutada raamatute jagamise kohana. Tasuta raamatud on kõigile huvilistele välja pandud riiulitele, mis jäävad sinna juuni lõpuni. «Meie töötajad täiendavad riiuleid pidevalt,» lisas Hallik.

Raamatuid saab valima minna raamatukogu lahtiolekuaegadel ehk tööpäeviti kell 9-19 ja laupäeviti kell 12-16.