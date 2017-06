Haridusministeerium kolib paarkümmend ametnikku pealinna

Lehele teadaolevalt puudutavad kavad rahandus-, üldharidus- ja kutseharidusosakonda, samuti Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonda. Toimetusele on vihjatud, et kolimise käigus võidakse osa ametikohti koondada.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb ütles teemat kommenteerides, et ministeeriumis käivad tõepoolest ümberkorraldused.

Kokku on haridusministeeriumil Tartus üle 160 töötaja kahes majas: Munga tänavas ja Raekoja platsis. Ümberkorralduste üks osa on see, et praegu Raekoja platsis töötavad inimesed kolivad Munga tänava hoonesse, kus ehitatakse välja lisakorrust.

Paarkümmend inimest

Teisalt tähendavad ümberkorraldused aga ka seda, et osa ametnikke kolib tõepoolest pealinna. Samal ajal on Kerbi sõnul võimalik, et inimesi liigub ka Tallinnast Tartusse. Kindlasti ei saa tema sõnul rääkida sellest, nagu kolitaks Tartust ära terved osakonnad.

«Ministeeriumisse lisandub maavalitsustelt järelevalve funktsiooni üle võtmisega inimesi nii Tallinnasse, Tartusse kui ka teistesse regioonidesse,» ütles Kerb. «Organisatsiooni töö ülevaatamine on loomulik tegevus ning edasi liigutakse töötajatega aru pidades.»

Kuna arutelud pole lõppenud, ei saa ka konkreetsemalt rääkida numbritest ega ümberkorralduste sisust, ütles rahandusosakonna juhataja Pärt-Eo Rannap.

Ta täpsustas, et järgmise aasta perspektiivis nähakse, et Tallinnas võiks asuda Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond (praegu 18 ametikohta), samuti teenistujaid osakondadest, millel oleks enim võita teiste ministeeriumide lähedusest, mida pakub võimalus töötada valmivas ministeeriumide ühishoones ehk nn superministeeriumis.

«Ministeeriumi lõikes on siin praegu juttu maksimaalselt paarikümnest inimesest,» sõnas Kerb.

Ta lisas, et kui tehakse otsus mõne ametikoha Tallinnasse viimise kohta, antakse töötajale võimalus Tallinnas samal ametikohal jätkata, samuti on arutusel võimalus kasutada paindlikke või distantstöövorme.

«Kindlasti ei oska me praegu kommenteerida midagi koondamiste kohta. Kui tööd puudutavates ümberkorraldustes teenistujaga kokkuleppele ei jõuta, võib see olukord tekkida,» nentis Kerb. «Kuid arvestada tuleb, et arutelud ulatuvad järgmisesse aastasse ning kõik need teemad käiakse iga teenistujaga eraldi läbi, püüdes jõuda parima lahenduseni.»

Minimaalsed muudatused

Praegu suhtlevad asekantslerid ja osakonnajuhatajad oma teenistujatega. Kaalutakse, milliste ministeeriumi funktsioonide täitmine või millised ametikohad ümberkorraldustest kõige rohkem võidaksid ning milliseid lahendusi on võimalik leida.

Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets märkis, et kutsehariduse valdkonnas räägitakse minimaalsetest muudatustest, mis sõltuvad üldisest töökorralduse üle vaatamisest Eesti Euroopa Liidu eesistumise ülesannete lõppemise järel.

Üldharidusosakonnas sellel aastal midagi ümber ei korraldata ning teemat Laidmetsa väitel alles arutatakse.

Rahandusosakonna juhataja Pärt-Eo Rannapi sõnul on osakonna töötajatega ümberkorraldustest räägitud, kuid see puudutab mõnda inimest ja kindlasti mitte kogu osakonda.

«Kuna arutelud pole lõppenud, ei saa ka konkreetsemalt rääkida numbritest ega ümberkorralduste sisust,» ütles Rannap.