Kroonpressis jätkus trükitöö neli tundi pärast põlengu algust

Ruum, kus põleng tekkis, asub trükikoja paberilao kõrval. Et tuli levis mööda vaheseina üles, pidid päästjad osa välisplekist ja siseseinast lahti lõhkuma. Ohutuse tagamiseks sulges politsei Kroonpressi ees tänavalõigu.

Kustutati tunniga

Ükski inimene põlengus viga ei saanud ning ka trükikoja teised ruumid jäid tulest puutumata. «Mõningaid veekahjustusi said paberilaos põrandal olnud rullid. Neid me enam masinasse ei pane, sest isegi kui paber kuivab, võib see masinas katki minna,» lisas Kull.

Kui esialgu tundus, et eilsed lehed võivad tulekahju tõttu ilmumata jääda, sai trükikoja töö neli tundi pärast põlengu tekkimist jätkuda.

Kull oli väga tänulik päästjatele kiire tegutsemise eest, sest tund pärast tulekahju puhkemist oli põleng juba kustutatud.

«Pärast seda tuulutati ruumid, lülitati majas elekter sisse ning seejärel hakkasime masinaid üles laadima. Töö jätkus neli tundi pärast tulekahju avastamist,» rääkis trükikoja juht. Kell üks öösel töötas Kroonpress juba täisvõimsusel.

Õhtuleht jäi hiljaks

Enamik väljaandeid, mida Kroonpressis trükitakse, ilmusid ärevast intsidendist hoolimata eile õigel ajal. Siiski jäid mõned ajalehed eile tavapärasest palju rohkem hiljaks. Näiteks eilne Õhtuleht, mis trükiti Tallinnas trükikojas Printall, ei jõudnud hommikuks iga tellija postkasti.

«Kindlasti pean vabandama Õhtulehe tellijate ees, kellest osa pole täna kindlasti veel lehte saanud,» selgitas Kull eile hommikul. Et Õhtuleht trükiti Tallinnas, polnud võimalik nii kiiresti transporti ümber korraldada, et leht kõigile tellijatele hommikuks postkasti jõuaks.

Ka eilne Tartu Postimees ei jõudnud väljaspool Tartumaad kõigi tellijateni ning eilne väljaanne peaks nende postkasti potsatama täna.

Eile hommikul vedasid elektrikud põlengust kahjustatud ruumidesse uut juhtmestikku ning siin-seal korjasid töötajad kokku tulekahju tekitatud sodi. «Põlengukahjud likvideerime juba praegu ning see enam tööseisakuid tekitada ei tohiks,» sõnas Kull. Et hoone oli kindlustatud, katab põlenguga tekkinud kahjud kindlustus.