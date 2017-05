Ristipoeg Agu Laisk: Evald Rooma elas üle kõik kontrastide ajad

Haruldane piiride tunnetusoskus

Evaldi üks eluliselt tähtsaid omadusi oli piiri tunnetus – kogu selles nõukogude-aegses virrvarris säilis tal selge arusaam, millal vanal viisil tööd jätkata enam ei saanud ja uus ettevõte tuli teises kohas alustada.

Aga ka see ettevõtete ring sai kunagi täis ja siis tuli ka palgaleiba teenida. Kuigi mitte lihttöölisena, vaid ikka juhtival kohal – seekord autojuhina.

Hinges aga püsis mälestus ja unistus vanadest aegadest, oma ärist – vabadusest ja vastutusest.

Ja ennäe – ka selleks andis saatus veel võimaluse.

Kuuekümne seitsme aastasena, otsekohe kui veel Nõukogude Liidu koosseisus olles avanesid võimalused individuaal-ettevõtluseks, otsis Evald välja oma vanad tööriistad ja asus jälle jäätist ja sinepit müüma.

Aga ega see uus liit – Euroopa Liit – olnud lahkem kui see endine.

Tartu Kommertspanga krahhis ei olnud küll Euroopa süüdi, aga sellest sai ka üle.

Väike äri ei saanud aga kuidagi üle suurettevõtte järgi seatud nõuetest – mitu ust, akent, valamut ja ventilaatorit peab sul töökojas olema.

Vanamees oli ma elumerelt koju tagasi jõudnud kalaga, mis oli küll seesama, mille ta nooruses kinni püüdis, kuid nüüd oli see lootusetult ära rapsitud, selle suurus ja vägevus olid veel olemas vaid mehe enda vaimusilmas. Tööstus pandi kinni.

Oma õnne sepp

Aga loo lõpp on siiski ilus ja õnnelik.

On suur ja ilus Balbiino, kes mõistab ja hindab vanamees Evald Rooma tehtut. Austab teda ja on tema Frigidair külmutusseadmed isegi muuseumis välja pannud. Ettevõtte kunagine tööline Helju jäi Evaldi hooldajaks hoides teda kuni tänase päevani – kokku 15 aastat.

Võiks arvata, et peab küll õnne olema, et ära pidada oma 105. sünnipäev ja oodata just 106-ndat. See on tõesti juhuslik õnn, et Evaldist oleks võinud saada ülikooli õppenäidis, kuidas inimene vananeb, kui ei juhtu ühtegi haigust.

Aga igaüks olevat siiski ise oma õnne sepp, ja Evald seda tõesti oli.

Tal oli isepärane võime tulevikus toimuvat mitte ainult ette näha, vaid osekohe aktiivselt teguseda, selleks et tulevikku omatahtsi kujundada.

Kui Saksa väed mobiliseeritud Eesti mehi Pärnu poole laevale marsitasid, siis Evald astus rivist välja ja kadus metsa.

Seda sai tema teha, sest sõbrad olid riided vormi vastu vahetanud ja passi ära andnud – nii nagu ette nähtud. Evaldi majas aga «olevat juhtunud tulekahju», nii et passi pole.

Vormiriided aga lõppesid otsa just siis, kui Evald ette astus.

See oli saatuslik moment, mis viis eestlased lahku, ühed kodumaale teised välismaale. Aastakümnete pärast andis saatus Evaldile võimaluse nendesamade sõpradega uuesti kohtuda – seekorda Ameerikas nende juures külas. Ja siis olevat tal olnud isegi häbi tunnistada, et ta oli vahepeal Eestis mitte halvemini elanud kui teised Ameerikas. Õnne oli enam-vähem ühepalju olnud nii temal elades võõraste poolt okupeeritud kodumaal kui sõpradel elades võõraste maal.

Täna aga on kätte jõudnud aeg sõpradega uuesti kokku saada – seekord aga mitte enam Emajõe kaldal, kus tal «oli ilus lapsepõlv», vaid selle jõe teisel kaldal, kust tagasi enam ei tulda.

Seda järelehüüet ei ole sõnasõnalt täna ette loetud, see on vaid kirjutatud. Järelehüüde asemel võttis ristipoeg Agu Laisk Pauluse kirikus kohvrist välja oma pilli ja mängis saksofonil loo unustuste jõest.