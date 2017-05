Evald Rooma lahkus viimsele teele ristipoja saksofonihelide saatel

«Evald Rooma elu on nüüd valmis saanud,» kõneles Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, märkides, et elu ei saa otsa, see ei põle ära nagu küünal… Vaid elu saab valmis nagu kangas, mida kootakse, ning see kangas on kui kunstiteos, mis jääb seisma silme ette ja südameisse.

Kirikusaali esimeses reas istusid lähedased leinajad, kes tundsid Evald Roomat kõige paremini, kes olid ta suguvõsaliikmed, ristilapsed või siis hooldajad nagu Helju Pommer ja Priit Tuubel.

Tartu linnapea Urmas Klaas märkis oma järelehüüdes, et Evald Rooma oli ju vanem kui Eesti riik. «Ning neid märke, mälestusi, tegusid, elujärjele aitamisi ja julgustamisi on olnud sadu, mis on paljusid inimesi inspireerinud,» kõneles ta. «Kui keegi võiks olla Tartu kahekümnenda sajandi visiitkaart, siis Evald oleks vaieldamatult üks neist kodanikest, kõrvuti akadeemikute, olümpiavõitjate ja maailmanimedega.»

Ka kirjeldas linnapea oma vaimusilmas üht pilti, kuidas lähitulevikus «kõnnib» Eskimo jäätisekioski juures vastu Evaldi skulptuur või sünnib see skulptuur nii või teisiti paljude inimeste südametes.

Matuseteenistuse kõige kriipivamad hetked tõi kirikusaali aga Evald Rooma ristipoeg, Eesti füüsik ja taimefüsioloog Agu Laisk saksofonil.

Tema vanaema õde oli Evald Rooma ema.

Agu Laisk oli valinud hüvastijätupalaks Arne Oidi «Unustuste jõel», pidades seda valides silmas Emajõe kaldaid ning aega, mil Evald Rooma ise kahe kalda vahel noormehena paadimehe ametit pidas.

«Nüüd on ta teisel kaldal, kust tagasi silda ei ole. Aga need kaks Emajõe kallast ei kao,» lausus ta enne, kui saksofoni huultele tõstis.

Evald Rooma sündis 6. juulil 1911 ning suri 105 aasta vanusena 24. mail 2017. aastal Tartus oma Annelinna korteris.

Ta oli Eesti ettevõtja ning tema tuntuim saavutus oli 1934. aastal Tartus asutatud jäätisetööstus. Kuna Evald Rooma toodetud jäätis kandis nime Eskimo, siis selle järgi ristis rahvas ta onu Eskimoks.

Evald Rooma oli Tartu Tähe kavaler ning Tartu teerajajate alleel on ta pronksi jäädvustatud jalajäljed.

Evald Rooma on sängitatud Pauluse kalmistule oma kalli naise kõrvale, kellega ta elas koos 66 aastat.