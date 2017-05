Tartlased võõrustavad külalisi Gruusiast

«Gruusia partnerite visiit on järg meie külaskäigule Kutaisisse eelmise aasta aprillis. Koostöö arendamiseks allkirjastame Kutaisi kolleegiga memorandumi, et muuhulgas toetada mõlema linna majanduslikku ja regionaalset arengut, koostöösuhete loomist Tartu ja Kutaisi kõrgkoolide vahel ja jagada kogemusi e-valitsemise valdkonnas,» rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

Samuti kohtuvad külalised Tartu ülikooli kliinikumi ja Fortum Eesti juhtkonnaga, et saada ülevaade Tartust kui Eesti meditsiinikeskusest ning Tartu energia- ja soojamajandusest.

Kutaisi delegatsiooni saadab Tartus Gruusia suursaadik Eestis Tea Akhvlediani.

Koostöö Gruusia erinevate linnadega on Tartul juba alates 2002. aastast. Eeskätt on need olnud seotud kultuurikollektiivide esinemistega, ülikoolide vahelise koostöö ja ajakirjanike visiitidega. Tartu linnavalitsuse ja volikogu esindajad on jaganud oma kogemusi ka Tartut külastanud Gruusia parlamendi liikmetele ja riigiametnikele.

Umbes 200 000 elanikuga Kutaisi on suuruselt teine linn Gruusias. Asub maa lääneosas Rioni jõe ääres ning on Lääne-Gruusia majanduslik ja kultuuriline keskus.