Fotod: Tartus põleb Kroonpressi trükikoda

Kell 18.44 teatati, et Tartus Tähe tänaval põleb trükikoja Kroonpress hoone. Päästjate saabumise ajal inimesi evakueeriti.

Päästekeskuse pressiesindaja sõnul ulatusid leegid katuse alt välja. «Praegu on aste päris kõrgele tõstetud,» ütles ta kella poole 20 paiku, olles ise teel sündmuskohale.

Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse paberijääkide kogumise ruumist ja levis välisvoodri vahele.

Pildil alguses süttinud ruum. Praegu käib välivoodri lammutamine tulekollete otsimiseks #press pic.twitter.com/9yU0sDktgh — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2017

Kohal on kaheksa päästeautot ja ka kiirabi.

Kroonpressi juht Andres Kull ütles kella 20 paiku Postimehele, et pole veel ise kohapeal käinud, kuid on sinnapoole teel.

Kulli sõnul on tulekahju tema andmete kohaselt nüüdseks lokaliseeritud ja kontrolli all. «Kas ta nüüd päris kustutatud on, seda ei tea, sest et päästeamet kontrollib kõikvõimalikke kohti, kuhu tuli võis levida. Osa tulekoldeid võib olla ka varjatud kuskil seinte vahel.»

Kulli sõnul selgub lähima kahe tunni jooksul, millal saab töö trükikojas jätkuda. Enne seda tuleb elekter uuesti sisse saada ja ruumid tuulutada.

Liiklus on suletud.