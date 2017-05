Lepatriinu lasteaia mitmemiljoniline uuenduskuur võtab ilmet

Kui poisid eelmisel nädalal lasteaia lõpetasid, rääkisid nad, et soovivad suureks saades ehitajaks hakata. Tüdrukud aga olid veendunud, et kui nemad kord lapsed saavad, viiakse nad kindlasti Lepatriinu lasteaeda.

Ilmatsalu Lepatriinu laste­aias on sügisest maikuuni käinud töö majas, mille mõlemas otsas ehitatakse. Pea terve õppeaasta on tulnud hakkama saada ilma saali ja köögita.

Praeguseks on ühes osas remont lõppenud. Tänavused lasteaialõpetajad olid uhked, kui said eelmisel nädalal toimunud lõpupeol olla esimesed, kes saavad uues saalis pidu pidada.

Neli aastat tagasi esimeses ehitusetapis tehti 650 000 euro eest muu hulgas fassaaditöid, vahetati aknad ja katus. Ehitustöö pidi jätkuma, kuid vallal polnud selleks ajaks veel ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) rahastusotsust, mistõttu tuli suuremat remonti veel oodata.

Kõik mahuvad ära

Tähtvere vallavanem Rein Kokk helistas mullu suvel viimaks Lepatriinu direktorile teatega, et nüüd võib kolimist alustada. Siis tuli tühjaks teha saal, pesuala, köök ja majandusruumid ning asjad rühmadesse ning kabinettidesse paigutada.

Maja esimene osa läks lammutamisele, et see ehitada suuremaks ja kahekorruseliseks. Tähtvere vald võttis remondi jaoks laenu miljon eurot, lisaks saadi EASilt umbes 750 000 eurot toetust.

Kui eelmisel aastal oli lasteaial veel 75-ruutmeetrine saal, mis kippus kiiresti umbseks minema, siis nüüd on selle asemel poole suurem avarate akendega aula vaatega kooli aeda. Valminud on ka võimlemisruum, õpetajate puhkeruum, panipaigad ja kabinetid juhtkonnale.

Lepatriinu lasteaia remont läheb kokku maksma ligi 2,15 miljonit eurot. Koos 2013. aastal tehtud töödega on uuenduskuuri kogumaksumus ligi kolm miljonit eurot.

Varem on lasteaia lapsed söönud oma rühmas laua taga, nüüd on selleks aga söögisaal, mille juures varasemast palju avaram ja nüüdisaegse sisustusega köök. Paljudes uutes ruumides pole veel sisustust, kuid see peaks tulema paari nädala jooksul. Puudu on ka lepatriinuteemalised seinamaalingud.

Praegu käivad uues osas veel ehitustööd, et lasteaed saaks sügisel kuue rühma asemel alustada kaheksaga. Lasteaia direktor Inga Väikene ütles, et juurdeehitis on lasteaiale väga tähtis, sest vähemalt viimased paar aastat on lapsed kogu aeg lasteaia järjekorras olnud. «Nüüd mahume kenasti ära ja järjekord kaob,» kinnitas ta.

Siiani oli lasteaias 119 last, sügisel saab neid vastu võtta 154. Kõige uuemasse osasse kolivad kõige pisemad.

Remont lasteaias ei tähendanud, et seal oleks töö seisma jäänud. «Kitsas ja ebamugav olemine ei tähenda, et õppetöö ei saa jätkuda. Kõik tegevused toimusid,» kinnitas lasteaia direktor. Jõulupidu ja muud üritused peeti rühmaruumides, samuti harjutati seal Tartumaa lasteaedade liikumispeo proovideks.

Kuigi majas on sügisest alates remonti tehtud, pole Väikese sõnul olnud vanemaid, kes on oma lapsed selle pärast lasteaeda toomata jätnud. Ta pole lapsevanematelt ka kuulnud, et remont oleks kedagi väga seganud.

Remonditööd jätkuvad veel lasteaia juurdeehitises ja maja vanemas, keskmises osas, kus praegu on sees lasteaiarühmad. Tähtvere vallavanem Rein Kokk ütles, et vana osa remondiks tuleb vallal võtta lisaks veel umbes 400 000 eurot laenu.

Lähedus ja hoolivus

Lapsed pole Lepatriinu lasteaias küsinud, millal uutesse ruumidesse kolitakse. Väikene arvas, et mudilastele on kõige tähtsam inimlik faktor.

«Nad ei saa aru, et põrand ja laud on kole, lapsele on oluline, et õpetaja naeratab ja lohutab ning teeb pai. Ma usun, et tänu lähedusele ja hoolivusele elame selle remondi üle,» lausus ta.

Väikene loodab laienenud ja uuenduskuuri läbinud Lepa­triinu pidulikult avada 1. septembril. Ta arvas, et ilmselt ei ole selleks ajaks remont kõikides rühmades veel päriselt läbi. Kui peaks juhtuma, et remont vanas osas pole veel lõppenud, saab tema sõnul olla paindlik ja lapsed ajutiselt remondi ajaks koondrühmadesse paigutada.