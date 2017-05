Kodu kaotanud üksikema: «Ma pole seda veel päriselt selgeks mõelnud.»

Esmaspäeva õhtul sai Jõgeva vallas Palupere külas elav üksikema Birgit (täisnimi on toimetusel teada) ühelt oma kodus olnud lapselt äreva kõne, et on puhkenud tulekahju. Pereema oli parasjagu pesamuna, kaheksa-aastase pojaga Tartust koju sõitma hakanud. Kolm vanemat last olid samal ajal kodus.

Birgit tegi kohe kõne naabrimehele, et see läheks lastele appi põlengut kustutama ja kutsuks välja päästeameti. Siiski olid kolm poissi juba ise jõudnud päästeametisse helistada. Ajaks, mil naaber 150 meetri kauguselt oma kodust Birgiti taluhoovi jõudis, põles maja kõrval asunud küün lahtise leegiga.

«Päästjad said väljakutse kell 20.41. Nende saabumise ajaks olid kõrvalhoonest alles ainult seinad ning põleng levis tugeva tuule tõttu küüni kõrval asuva elumaja osale, kus hoiti heinu,» selgitas Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Päästeti ka hobused

Õnneks ei saanud tulekahju ajal kodus viibinud lapsed viga. Ka talu karjamaal olnud hobune ja varss pääsesid põlengust vigastusteta. Naabrid võtsid lapsed enda juurde ning ratsud toimetati kiiresti lähima naabri karjakoplisse.

Sel ajal, kui Birgit noorema lapsega koju jõudis, oli elumaja juba leekides. Vaatepilt oli talle sedavõrd suur šokk, et ta vajus kodutalu teeotsas kokku ning vajas meedikutelt turgutust.

Päästjad lõpetasid põlengu kustutamise südaööks. Tules hävis täielikult küün, elumaja katus ning maja ühes otsas asunud kuur. Eluruumid said tugevaid kuuma-, suitsu- ja veekahjustusi ning seetõttu on hoone elamiskõlbmatu. Tulekahju põhjus praeguseks veel selge pole.

Olukord on perele seda valusam, et tules hävinud majas lõppes hiljuti põhjalik remont.

Sündmuskohale tulid ka Torma naiskodukaitsjad Katrin Luhamäe ja Lily Haus, kes võtsid kaasa tekke ja patju ning pakkusid perele öömaja. Siiski otsustas Birgit koos lastega öö veeta kodukülas naabrite juures.

«Viin homme (täna – toim) lapsed Hiiumaale sugulaste juurde, kuhu nad saavad jääda sügiseni. Ise pean samal päeval tagasi tulema,» rääkis kahe päeva eest kodu kaotanud pereema.

Jõgeva vallavalitsus katab laste Hiiumaale viimise sõidukulud ning andis lastele ka piisava hulga riideid. Ka sotsiaalmeedias on kohalikud teinud üleskutseid, et perele esmane eluks vajalik muretseda. «Hetkel ei oskagi öelda, mida praegu vaja oleks. Ma pole veel seda kõike enesele päriselt selgeks mõelnud,» lisas Birgit.

Äsja lõppes remont

Olukord on seda valusam, et tules hävinud hoones lõppes hiljuti põhjalik remont. Remonti tegi enda kulul, sõprade abil ja annetuste toel Birgiti tuttav ehitusettevõtja Taavi Kool. Kredexi laenu abil muretses ta fassaadi soojustuse materjali, kuid töid tegi tuttavate ehitajatega tasuta.

Et hoone remonditi laenu abil, kehtis majal ka kindlustus. Samas pole veel teada, millal ning millises ulatuses kindlustus kahjud hüvitab.

«Veebruaris jõudsime vannitoa ehitusega lõpule. Majas vahetasime kõik elektrijuhtmed ära. Põrandaküte, boiler ja kõik muu töötas laitmatult,» märkis Kool, kes oli tulekahjust kuuldes sõnatu. Kogunud end, meenutas Kool, et lisaks vannitoale ehitasid nad välja ka uue eeskoja.

Tubades tegi Birgit ise sanitaarremondi: vahetas tapeedi, puhastas laed, pani parketi.

«Ma olen nüüd siin ööpäeva mõelnud, kuidas saan Birgiti peret aidata, kuid ühtegi head mõtet ei tule esimese hooga pähe. Eks näis, mis kindlustusest öeldakse, kuid püüan igati toeks olla,» lubas Taavi Kool.

Tules hävinud kodu perenaine Birgit on viie lapse ema. Vanim tema lastest on juba täiskasvanud ja elab omaette. Praegu kasvatab Birgit nelja, 8–14-aastast poega üksinda.