Uue põlvkonna suhtedraamad: pidev kontroll telefonis

Kui Reelika Kiivit on seda teemat 14–15-aastaste õpilastega arutanud, on ta saanud poistelt ja tüdrukutelt väga teravaid arvamusi: «Mis mõttes ta ei vasta mulle, mis on talle minust olulisem?»

«See on vanus, kus seksuaalsuhteid on veel väga vähe, aga käimissuhteid juba väga palju ja suhte hoidmine on neile eluküsimus,» rääkis Kiivit, kes on koos teiste Tartu seksuaaltervise kliiniku lektoritega rääkinud Lõuna-Eesti koolides noortele kohtinguvägivallast.

On omamoodi proovikivi teha neile neidudele-noormeestele selgeks, et sõnumitele mitte vastamine ei tähenda kohe, et partner neid petab. Või et kogu aeg ei peagi omavahel kontaktis olema, kasvatades sedasi hoopis omavahelist usaldust.

Naistearst Kai Part rääkis, et kohtinguvägivald on midagi, mis võib noorte suhetes eelneda perevägivallale. Just seetõttu on seksuaaltervise kliinik võtnud kätte ja asunud õpilaste tähelepanu pöörama neile pisikestele ohumärkidele, mis suhte alguses võivad näida tühised, ent kasvavad ühel hetkel üle pea.

«Kui peres on juba lapsed ja majanduslik sõltuvus, siis on palju raskem seda suhet katkestada,» sõnas Part.

Täielik kontroll

Nutimaailma kaudu partneri käikude kontrollimine võib aga kergelt laieneda. Nii on loengutes noored ise toonud näiteid, kus üks suhtepool järgneb teisele kõikjale: trenni, kaaslase sõpradega kohvikusse, isegi klassiekskursioonile, ehkki käib ise hoopis teises klassis.

Samas usub Reelika Kiivit, et praegu on käimas jõuline põlvkondade vahetus. Praeguste 14–15-aastaste puhul on juba näha, kuidas nende arusaam suhetest ja soostereotüüpidest on võrreldes nende vanematega muutumas. Kiivit on aga kindel, et kui praegused lasteaialapsed samasse ikka jõuavad, on nad veelgi tolerantsemad.

Kui noormees on neiule teinud kinopileti välja, kas tal on siis õigus oodata midagi vastutasuks?

Sest just stereotüüpidest saab tema sõnul alguse suhtevägivald, kui naiselt või mehelt eeldatakse, et ta näiteks riietuks või käituks traditsiooniliselt soole kohaselt. «Väga paljud noormehed arvavad, et kui partner näeb tõesti kole välja, siis miks ei võiks talle seda otse öelda,» tõi lektor näite.

Reelika Kiivit tõdes, et koolis vägistamisest rääkides võib isegi noorte seas kuulda arvamusi, et ohver oli ise juhtunus süüdi, sest kandis liiga lühikest seelikut, liialt nappi pluusi või läks vale teed pidi koju.

Või kui noormees on neiule kinopileti välja teinud, kas tal on siis õigus oodata midagi vastutasuks? «Kui sa ei taha, ei pea midagi tegema, sest väljategemine oli tema soov ja ta ei saa eeldada midagi enamat,» annab Kiivit noortele nõu. «Aga tihti näeme, et justkui oodatakse midagi veel.»

Kui vägivaldsetest suhetest rääkimine jääb valdavalt kolmandasse kooliastmesse, siis aluse selle teema mõistmiseks loovad kliiniku töötajad juba neljanda-viienda klassi laste seas.

Eile olid kliinikus Tamme kooli viiendikud, kes on koolis juba kuulnud üht-teist murdeeaga seonduvatest teemadest. Ämmaemand Tiivi Pihla astus sealt veel sammukese edasi, rääkides tervetest suhetest, ent jõudis ka näideteni, mida ei peaks lapsed mingil juhul taluma.