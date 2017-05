Haisuga võitlev turg paneb ametisse prügivalvuri

Uuendus seisneb põhjalikumas sortimises ja mahutite maa sisse paigutamises. Turu tagumise värava juures kartulilettide lähedal on maa sisse kaevatud biolagunevate jäätmete mahuti ja segaolmejäätmete mahuti. Peale selle on nüüd eraldi prügikuur, kuhu saab koguda pappi, puitu ja vahtplasti.

Tartu turu juhataja Ivo Tombak ütles, et biolagunevate jäätmete süvamahuti peaks enim haisu vastu aitama. Sinna lähevad riknenud puu- ja juurviljad, istikumüügist tekkinud jäätmed ja muu biomaterjal. Mahuti paigutamine maa sisse peaks aitama selles temperatuuri madalamal hoida ja see on üks abinõu haisu vastu. Samuti on mahuti korralikult suletud.

Sel on mahtu kaks ja pool kuupmeetrit, mis tähendab, et kõrghooajal tuleb seda vähemalt kaks korda nädalas tühjendada.

Olmeprügile tuleb sinna kõrvale teine süvamahuti.

Pakendite sorditud kogumine on Tombaku sõnul keskkonnahoidlik, aga turu kui äriettevõtte vaatenurgast ka majanduslikult mõistlik. Selle äraandmiselt saab midagi tagasi teenida.

«Põhiline on, et oleks sorteeritud,» ütles Tombak. «Selleks peab meil olema inimene, kes teatud aegadel prügi vastu võtab ja kontrollib, et kõik saaks õigesse kohta.» See tähendab, et prügimahutid on lukus ja prügi saab ära anda siis, kui turu töötaja graafiku alusel seda vastu võtab.

Külastajatel on võimalus oma praht, näiteks banaanikoored, visata tavalistesse prügikastidesse. Needki pannakse uued ja niisugused, et linnud ei pääseks sealt maiuspalu välja õngitsema ning selle käigus muud prügi laiali tuuseldama.

Koos prügikuuri ja maa-aluste mahutitega on turu investeering prügimajandusse umbes 6000 eurot.

Samasugune lahendus on plaanitud turuhoone juurde remondi järel.