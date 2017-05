Kallaste linnapea sai mõni kuu enne valimisi hundipassi

Kulkovi umbusalduse algatasid linnavolinikud Jaak Üprus, Andres-Andrei Hansman ja Kristina Feklistova. Põhjusteks toodi, et linnapea pole haldusreformi käigus pidanud edukaid ühinemisläbirääkimisi, mistõttu jääb Kallaste sundliitmise tõttu halvimasse võimalikku seisu.

Ka pole linnapea suutnud rakendada linnale kuuluvat laevaremondislippi, mistõttu on see muutunud linnale vaid majanduslikult koormavaks objektiks. Lisaks heideti Kulkovile ette volikogule ebatäpse info edastamist, millega ta on «demonstreerinud oma suutmatust juhtida omavalitsusüksust avatult ja koostööaltilt».

Ei pea end süüdi

Kulkov pole ülaltooduga päri. «Põhjust üldse ei ole, see on organiseeritud asi, algavad valimised,» väitis ta. «Tahtsime Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vallaga ühineda, aga need kolm viskasid meid ühinemisläbirääkimistelt välja. Mina ei ole süüdi, nad tegid rumala otsuse.»

2014. aasta lõpus eurorahaga valminud laevaremondislipiga, kus seni on vaid ühe korra remondis käinud reisiparvlaev Koidula, on tema sõnul kõik korras.

«Projekt jätkub,» kinnitas Kulkov. «Leppisime Kallaste Kaluriga (kohalik kalafirma, mille maal linnale kuuluv laevaremondislipp asub – toim) kokku, et nemad teevad sinna linna abiga väikse tee, väikse slipi paatidele teeme ka sinna koos.»

Mõtlesin, et ma valimistel ei kandideerigi, nüüd aga kindlasti kandideerin. See on põhimõtte küsimus – siis näeme, kes võidab, ütles ametist tagandatud Kallaste linnapea Gennadi Kulkov.

Kulkovi sõnul organiseeris umbusaldamise Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov. «Ta näeb end juba uue ühendvalla vallavanemana,» ütles Kulkov. «Rahvas on väga vihane selle otsuse peale. Mõtlesin, et ma valimistel ei kandideerigi, nüüd aga kindlasti kandideerin. See on põhimõtte küsimus – siis näeme, kes võidab.»

Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokovi sõnul polnud tal põhjust Kallaste linnapea Gennadi Kulkovi umbusaldamist korraldada. «Kallaste inimesed on juba aasta aega tahtnud teda maha võtta, ta ei seisnud haldusreformi käigus linna eest,» rääkis Aleksandr Širokov.

«Moodustame valimisteks viie omavalitsuse peale ühise valimisliidu, Kallaste inimesed tahavad selles kandideerida. Nad tahavad uude volikokku oma inimesi, aga Kulkov on Mustveest. Kulkov kindlasti meie valimisliidu nimekirjas ei kandideeri,» ütles Širokov.

Volikogul uus juht

Kallaste linnavolikogu valis esmaspäeval ka uue esimehe, sest korruptsioonis süüdi mõistetud volikogu eelmise juhi Fjodor Plešankovi volitused lõppesid. Kuue häälega üheksast sai volikogu juhiks senine aseesimees Liidia Opikova. Teist kandidaati Jaak Üprust toetas kolm volinikku.

Kallaste volikogu järgmine istung on juuni lõpus, Liidia Opikova sõnul tuleb siis kinnitada majandusaasta aruanne ja valida uus linnapea, kandidaati tema sõnul pole. Seni täidab Kallaste linnapea ülesandeid linnavalitsuse sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö juhataja Viktoria Ivanova.