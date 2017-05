Tartu puhub edasi rattarendi suurt mulli

«Ma väga ei ärpleks,» sõnas linnapea oma intervjuu lõpetuseks.

Sinna vahele jäi veel selline mõte: «On põhjust olla optimist, et nendest meetmetest on võimalik raha saada, vastasel korral ei oleks me seda nii julgelt välja käinud. Kui see mingil põhjusel ei ole võimalik, peame olema valmis ka linnaeelarvest kulu katma.»

Igatahes on praeguseks rattad pöörlema lükatud ja kui ka rendisüsteemi avamine aastal 2018 osutub mulliks, peaks 2019. aastal selle käivitamine olema jõukohane ülesanne.

Tallinnas pani rattad ringlema eraraha

Läinud aasta oktoobrist töötab Tallinnas 15 Sixti iseteeninduslikku rattalaenutuspunkti, tänu sellele on Tallinna elanikel ja turistidel võimalus jalgrattaid üürida ja tagastada ööpäev läbi.

Sixti rattarendi esindaja Andrei Iarovoi ütles, et kokku on lepitud 21 laenutuspunkti asukoht, neist kuus on plaanis lähemal ajal rajada.

Sixti rendisüsteemis Tallinnas on sadakond jalgratast, kuid Iarovoi sõnul on selge, et sellest ei piisa, jalgrataste arvu on kavas suurendada vähemalt kahesajani. Siis on võimalik uuesti hinnata, kas seda on palju või parasjagu.

Praegu on laenutusi päevas paarisaja ringis, seejuures pooled kasutajad on kohalikud, pooled turistid.

Tallinnas on rattalaenutusi olnud varemgi, kuid Sixti jalgrattarendi eelis on võimalus teha ühesuunalisi sõite – saab võtta ratta ühest ja tagastada teise Sixti ametlikku rendipunkti. Selles mõttes on süsteem sarnane Tartus juba mitu aastat jutuks olnud rattaringlusega, mille käima lükkamiseks loodab linn projektiraha leida.

Tallinnas ei ole rendisüsteemi avamiseks projektiraha appi võetud ega ole ka linnalt rahalist abi saadud. «Puhas äri,» nentis Iarovoi.

Tema sõnul on linnavalitsuse tugi olnud eeskätt seotud dokumendimajandusega.

Sixti laenurataste kasutamisel on esimesed 30 minutit tasuta.

«See on euroopalik standard,» põhjendas Iarovoi.

Teenuse hind tasuta sõiduaja ületamisel on euro tunnis ja päevatasu on maksimaalselt 10 eurot. Teenuse eest saab tasuda VISA, Mastercardi või American Expressi krediitkaardiga.

«Tartusse võiksime laieneda järgmisel hooajal, kui oleme Tallinna sada ratast lisanud,» ütles Iarovoi. JÜRI SAAR