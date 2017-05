Eeden alustas uue parkimismaja ehitust

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatuse esimees Tarmo Punger ütles, et kuigi detailplaneering lubab Eedeni kõrvale ehitada kuni 7-korruselise hoone, siis esialgu kogu mahtu täis ei ehitata.

«Momendi seisuga tuleb sinna neli korrust parkimist. Meil on Eedeni arendamiseks seda parkimismahtu vaja. Kõik ülejäänu on sekundaarne ja kui see tuleb, siis kunagi hiljem,» selgitas Punger ning jättis täpsustamata, kas ülejäänud korrustele on plaanitud korterid või äripinnad.

Praegu on Eedeni juures veidi üle neljasaja parkimiskoha. Pärast uue parkimismaja valmimist suureneb kohtade arv umbes viiesajani.

«Kui parkimismaja saab valmis, siis võetakse praeguse parkla teine tasand maha ja algavad juba keskuse laiendustööd,» selgitas Punger. «Kui jõuame, läheme sellega kohe pärast parkimismaja valmimist edasi. Kui mõistlike tasuvustega ideid ei tule, siis edasi ei lähe.»

Uuest parkimismajast saab otse nii Eedeni esimesele kui teisele korrusele. Sõidukitele luuakse sissepääsud nii Kalda teelt kui Anne kanali poolselt küljelt. Parkimismaja võiks Pungeri sõnul valmis saada hilissügiseks. Hoonet ehitab Savekate OÜ.