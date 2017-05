Üliultramees Ratasepp sihib 2260-kilomeetrise katkematu triatloni maailmarekordit

Juba eelmisel hooajal oli 10-kordse day-by-day formaadis ultratriatloni maailmarekord 108 tunni ja 48 minutiga Ratasepale käega katsutav, ent tugevat konkurentsi pakkunud Richard Widmer oli kümne päeva peale ligi 2,5 tundi kiirem ja napsas tiitli Ratasepal eest. Enne seda oli kehtiv maailmarekord 115:01.30.

Sel hooajal läheb Ratasepp aga uuele katsele, püüdes triatlonimaailmas üheks raskeimaks formaadiks peetava võistluse läbida 8 ööpäeva jooksul - kehtiv maailmarekord on 192 tundi, 8 minutit ja 26 sekundit ehk veidi üle 8 ööpäeva. Selleks tuleb tal katkematult ehk järjest läbida 38 km ujumist, 1800 km ratast ja 422 km jooksu.

Ent Šveitsi 10-kordse ultratriatloni eel, mille start antakse 16. augustil, on ultratriatleet end üles andnud veel kahele võistlusele: 10. juunil algavale kahekordsele ultratriatloni MK-etapile ja 28. juulil algavale kolmekordsele ultratriatloni MK-etapile.

Mõlemad võistlused toimuvad Saksamaal ja kohal on ka mõlema võistluse mitmekordne valitseja Richard Widmer. «Sellisel tasemel konkurents on ainult edasiviiv jõud ja teeb selle võistluse meeldejäävaks mõlemale,» kiitis ultratriatleet Widmeri osaluse heaks.

Kuna ainuüksi Šveitsi võistluse eelarve küündib võistluse asukohariigist tulenevalt enam kui 11 000 euroni, loodab Ratasepp ka spordisõprade peale. Äsja avalikustatud uuel kodulehel www.raitratasepp.ee saavad kõik soovijad endale sobivas summas ultratriatleedi teekonda Eestist Šveitsi toetada ja anda oma panus uue maailmarekordi sünnile. Interaktiivsel kaardil on jooksvalt näha, kuidas Šveitsi võistluse eelarve täitub.

Ratasepp rääkis, et üheskoos oma koostööpartneritega on kokku pandud enam kui 1200 euro suurune auhinnafond, mis loositakse kõigi toetajate vahel välja hetkel, mil eelarve täitub või hiljemalt Šveitsi võistluse lõpus. Auhinnad on välja pannud Ferroline Grupp, kütusefirma Tartu Terminal, Rademar, Jooksuekspert, Reginett, Honey Power, Synlab, Speedo, Tailwind ja What the Fruit.