Kallaste linnapea sai ametist priiks

«Põhjust üldse ei ole, see on organiseeritud asi, algavad ju valimised,» ütles Gennadi Kulkov (66) enda umbusaldamise kohta ja lisas, et selle organiseeris Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov.

«Ta näeb ennast juba uue suure ühendvalla vallavanemana,» selgitas Gennadi Kulkov. «Rahvas on väga vihane selle otsuse peale. Alguses mõtlesin, et ma sügisel valimistel ei kandideerigi, nüüd aga kindlasti kandideerin, see on põhimõtte küsimus – siis näeme, kes võidab.»

Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokovi sõnul polnud tal põhjust Kallaste linnapea Gennadi Kulkovi umbusaldamist korraldada. «Kallaste inimesed tahtsid nii, nad on juba aasta aega tahtnud teda maha võtta, ta ei seisnud haldusreformi käigus linna eest,» rääkis Aleksandr Širokov. «Moodustame valimisteks viie omavalitsuse peale ühise valimisliidu, Kallaste inimesed tahavad meie valimisliidus kandideerida, nad tahavad uude volikokku oma inimesi, aga Kulkov on Mustveest. Olen öelnud, et Kulkov kindlasti meie valimisliidu nimekirjas ei kandideeri.»

Kallaste linnavolikogu valis esmaspäeva õhtul endale ka uue esimehe, sest korruptsioonis süüdi mõistetud volikogu eelmisel juhi Fjodor Plešankovi volitused volikogus lõppesid. Kuue häälega üheksast sai volikogu juhiks senine aseesimees Liidia Opikova. Teist kandidaati, Jaak Üprust toetas kolm volinikku.

Kallaste volikogu järgmine istung on juuni lõpus, Liidia Opikova sõnul tuleb siis kinnitada linna majandusaasta aruanne ja ka uus linnapea, kandidaati tema sõnul pole. Seni täidab Kallaste linnapea ülesandeid linnavalitsuse sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö juhataja Viktoria Ivanova.

Pikemalt saab pärast oktoobris peetavaid kohalikke valimisi uue ühendvalla osaks saava Kallaste linna poliitilisest elust lugeda homsest Tartu Postimehest.